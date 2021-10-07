Tepki toplayan buluşma! 0:00 / 0:00

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, yeni şarkısının klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini iddia etmiş ve suç duyurusunda bulunmuştu. Ronay, ünlü şovmenin kendisine gönderdiğini öne sürdüğü ses kayıtlarını ve mesajlarını ifşa etmişti.

NİŞANLISIYLA BULUŞTU

Ece Ronay'ın, "Erbil'in asistanı nişanlımı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti" sözlerinin ardından ünlü şovmen, Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir ile buluştu.

Bilir ile videosunu Instagram'dan yayınlayan Mehmet Ali Erbil, "Mehmet kardeşim Ece Ronay'ın nişanlısı. Ben onun nişanlı olduğunu bile bilmiyordum. Mehmet'i 'Bu olayları kapatalım, üstüne örtelim' diye davet ettim. Çünkü hem kamuoyu, hem biz, hem o taraf çok rahatsız oldu. Mehmet de beni kırmadı, davetime icabet etti. Geldi, yemeğimi yedi." ifadelerini kullandı.

Bilir ise "Sen de bizi çok güzel ağırladın. Teşekkür ediyorum." dedi.

İkilinin bu buluşmasına sosyal medyada tepki yağdı:

* Konunun muhatabı kadınken kocası, nişanlısı, babası, abisi vs ile anlaşmak ne alaka? Nişanlısının böyle bir konuda ne gibi bir “anlaşma” hakkı var!

* Mehmet Ali Erbil, keşke emekli gibi sakin bir hayat sürseydin, seni de öyle hatırlasaydık.

* Nişanlısı ne alaka? Nişanlısı mı taciz edildi? Ece Ronay bu çocuktan ayrılarak iyi yapmış.

* Nişanlı bey, 'Sen de bizi çok güzel ağırladın' diyor, sanki spor müsabakasına çıkmış!

* Kızı tanımam etmem ama gittikçe daha çok hak veriyorum kendisine.

* Normal bir günümüz olsun artık! Bu ne?

Yaşananlardan sonra Twitter'da #EceRonayYalnızDeğildir etiketi altında sosyal medya fenomenine binlerce destek mesajı atıldı.

"ARTIK NİŞANLIM DEĞİL!"

Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup, anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı." diye konuştu. Ronay, Mehmet Bilir için ise, "Sanırım artık nişanlım değil." açıklamasını yaparak yollarını ayırdıklarını ifade etti.

Ronay, ayrıca Mehmet Ali Erbil'in yılların kurdu olduğunu ve nişanlısı çok saf olduğu için kandırmayı başardığını da sözlerine ekledi.

"YANLIŞLARI VE DOĞRULARI GÖRÜYORUM"

Babasıyla ilgili eleştirilerin ardından açıklama yapan Yasmin Erbil, "Arkadaşlar sürekli bir açıklama bekliyorsunuz benden. Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir. Sanmayın ki yanlışları, doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında, merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu, olmaya çalışıyor. Buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birini kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz. O yüzden lütfen biraz empati kurun..." diye konuştu.

NELER OLMUŞTU?

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, iki gün önce klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiğini belirterek, Instagram hesabından ünlü şovmen ile yazışmalarını yayınladı.

Ronay'ın, "Ahlaksızlıklar her geçen gün büyüdü! Ağza alınmayacak derecede laflar söyleyip, tehdit etti." iddialarının ardından Erbil, sessizliğini bozdu.

Ünlü şovmen, "Video çekmiş, bana 'Köpek' diyor. Bunun hesabını verecek. Ben mesaj atmadım. Ben klibinde oynadım, gençlere destek olmak istedim. Dün akşam beni evine davet etti. Ben çocuk muyum! Amacı belli... Asistanım 'Bu kız sizi kullanacak' diye beni uyardı. Adalet önünde hesaplaşacağız." ifadelerini kullandı.

TEDBİR KARARI ALDIRDI

Ronay ise mahkemeye başvurarak, Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Avukatı Ali Furkan Tatlı ve kadın arkadaşlarıyla birlikte Çağlayan Adliyesi'nden çıkarken görüntülenen Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'e dava açtı.

"BEN TEHDİDE ASLA PABUÇ BIRAKMAM!"

Ronay, "Ben onunla iş yapmaya çalıştım. Ben onu her fırsatta uyardım. Onun kızının kızı yaşında olduğumu, bu tarzlarda konuşmaması gerektiğini söyledim. Sonra bana sadece iş için yaklaştı ama klip çekildikten sonra, yine absürtlükler ortaya çıktı. 'Bana kahve içmeye gel, şuraya gidelim...' Ben de kırmadan geciktirdim. 'İnşallah görüşürüz' tarzı konuştum. Birkaç gün önce niyetini açık şekilde belli etti. 'Yanımda uyu bu gece' dedi. Ben de 'Böyle bir şey mümkün değil. Yanlış kişiye mi mesaj attınız?' dedim. O da tehdit etti beni. 'Seninle ilgili videolar paylaşırım' dedi. Benim Instagram'da paylaştığım videoları kendine özel zannediyor herhalde. Beni bunlarla rezil edebileceğini ve yanına gitmemi söyledi. Ben de tehdide asla pabuç bırakmam..." diyerek, yaşanan olayı açıkladı.

"REKLAM" İDDİALARINA YANIT

Ece Ronay, reklam yapmak için bu iddiaları uydurduğunu öne sürenlere, "Benim bunları paylaşma sebebim reklam değil. Ben bunları paylaştığımda şarkım zaten trend videolar listesinde birinciydi. Ben bunları paylaşıp, şarkımı daha yukarı çıkarmayı hedeflemedim zaten çıkabileceği en iyi yerdeydi." sözleriyle yanıt verdi.

Mehmet Ali Erbil'in "Z kuşağının tuzağına düştüm" sözlerine yanıt veren ünlü isim, "Z kuşağı gerçekten akıllı. Z kuşağını aptal yerine koyamaz kimse. Z kuşağından beni seven var, sevmeyen var ama kadını hepsi destekler." dedi.

"KAÇ YAŞINDA BU ADAM!"

Erbil'in "O da beni kahve içmeye çağırdı" sözleriyle ilgili konuşan Ece Ronay, "Ben tabii ki onu kahveye, onun düşündüğü anlamda çağırmadım. Bir gün 'Tabii ki çay, kahve içeriz' diyerek, onun taleplerini geciktirdim. Onda ne benim evimin adresi vardır, ne de benimle alakalı olumlu ya da olumsuz bir bilgiye, görüntüye sahiptir. Kaç yaşında bu adam ya! 'Kızımdan küçük 22 yaşında bir kızı taciz ettim' demiyor da... 'Bunu yaptı, şunu yaptı' diyor. Ben bir kadınım ve böyle bir muameleyi ne olursa olsun hak etmiyorum. Ünlü olmasam, mesleğim başka olsa da ben istemediğim bir insanla hiçbir şey yaşamak zorunda değilim. Hiç kimse beni tehdit edemez." açıklamasını yaptı.

"50 BİN TL TEKLİF ETTİ"

Nişanlısına 50 bin TL'lik bir teklif geldiğini ifade eden Ronay, "Beyefendinin asistanı gizli numaradan arayarak, 50 bin TL teklif etti. Zaten yaptıklarını da asistanına ve menajerine atmaya çalıştı ama ses kayıtlarını da mı asistanı attı? Asistanı çok yetenekli bir insanmış..." diyerek, sözlerini sonlandırdı.

"GEÇMİŞİME DİL UZATMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR!"

Erbil de Ronay'ın açıklamalarının ardından yeni bir paylaşımda bulundu. Son kez konuşacağını ve konunun mahkemeye taşındığını ifade eden ünlü şovmen, "Ben iyi niyetimi korudukça, 'Gençtir, hoşgörülü olayım' dedikçe, suistimal dozunu arttıran bu kadının Z kuşağının gölgesine saklanıp, çirkinliklerini kapatabileceğini düşünmesi çok yazık. Evet, Z kuşağı çok zekidir, akıllıdır, bilgilidir ve inanıyorum pek çok yetişkinden daha sağduyuludur ki bu kuşak kendi içindeki ayrık otlarını temizleyip, atmayı da bilir. Benim geçmişime, kariyerime, sahip olduğum değerlerime dil uzatmak kimsenin haddi değildir." dedi.