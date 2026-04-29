        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mehmet Ali Tuna İlkokulu törenle hizmete açıldı

        Mehmet Ali Tuna İlkokulu törenle hizmete açıldı

        Tunalar Topluluğu tarafından yaptırılan Mehmet Ali Tuna İlkokulu hizmete açıldı. 5.050 metrekare kapalı alana sahip okul, Tunalar Topluluğu'nun Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladığı 4'üncü ve en büyük okul olma özelliğini taşıyor

        29 Nisan 2026 - 13:00
        Mehmet Ali Tuna İlkokulu hizmete açıldı

        Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Tunalar Topluluğu tarafından yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Mehmet Ali Tuna İlkokulu, 28 Nisan 2026 Salı günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Topluluğun Milli Eğitime bağışladığı 4'üncü ve en büyük okul olan Mehmet Ali Tuna İlkokulu, modern eğitim altyapısı, 5.050 metrekare kapalı alanı, çağdaş sınıf ortamları ve akıllı bina yönetimi gibi özellikleriyle dikkat çeken okul, Trabzon’un eğitim hayatına kalıcı bir katkı sunuyor.

        Açılışta konuşan Erol Tuna, eğitimin bir ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü temel olduğunu vurgulayarak, "Merhum babam Mehmet Ali Tuna’nın adını taşıyan bu okul, sadece bir bina değil; aynı zamanda bir değerler mirasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “En mühim ve feyizli vazifelerimiz, maarif işleridir” diyerek eğitimin bir milletin en temel görevi olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Onun bu vizyonu, bugün burada açılışını yaptığımız okulun ruhunu da şekillendirmektedir. Çünkü biz biliyoruz ki, aydınlık nesillerin varlığı Türkiye’nin geleceğini inşa edecektir" dedi

        Konuşmasında Trabzon’un yetiştirdiği değerli devlet adamları, sanatçı, bilim insanı ve sporculara da vurgu yapan Erol Tuna, şehrin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürel ve entelektüel birikimiyle de güçlü bir kimliğe sahip olduğunu belirtti.

        14'ÜNCÜ RESİM YARIŞMASI DÜZENLENDİ

        Verilen bilgiye göre, Tunalar Topluluğu ve Erol Tuna Vakfı, yalnızca eğitim yatırımlarıyla değil, aynı zamanda kültür ve sanat projeleriyle de çocukların gelişimine destek veriyor.

        Bu kapsamda her yıl düzenlenen Resim Yarışması bu yıl 14. kez gerçekleştirildi.

        100’den fazla eserin katıldığı yarışmada Millî Eğitim Bakanlığı jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

        Eserler açılış ile birlikte Mehmet Ali Tuna İlkokulu’nda sergilenmeye başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Muhtardan Seyhan Belediyesi'ne "paralel muhtarlık" tepkisi

        Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde belediye tarafından kurulan hizmet noktası, muhtarlık ile belediyeyi karşı karşıya getirdi. Mahalle Muhtarı Saniye Çelik, söz konusu birimin muhtarlığa alternatif olarak kurulduğunu öne sürerek tepki gösterdi. Çelik, "Seçilmiş muhtarı yok sayarak m...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        Trump'tan İran'a: Yakında akıllanmaları gerek
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Fed kararı öncesi altın fiyatları düşüşte
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yol kapatma kavgasında taksiciyi öldürmüştü! Karar çıktı!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        Yasin Kol'un derbi notu belli oldu!
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        300 parçaya ayrılmış! Caminin duvar boşluğunda bulundu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        İstanbul'da feci kaza; servis evin çatısına uçtu
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Honda Türkiye'de üretime döndü!
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Gonca Vuslateri'den bakıcı isyanı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        Ölümünden sonra daha çok kazandı
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu
        Dünyanın en iyi şehirleri belli oldu