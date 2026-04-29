Mehmet Ali Tuna İlkokulu törenle hizmete açıldı

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde Tunalar Topluluğu tarafından yaptırılarak Millî Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Mehmet Ali Tuna İlkokulu, 28 Nisan 2026 Salı günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Topluluğun Milli Eğitime bağışladığı 4'üncü ve en büyük okul olan Mehmet Ali Tuna İlkokulu, modern eğitim altyapısı, 5.050 metrekare kapalı alanı, çağdaş sınıf ortamları ve akıllı bina yönetimi gibi özellikleriyle dikkat çeken okul, Trabzon’un eğitim hayatına kalıcı bir katkı sunuyor.

Açılışta konuşan Erol Tuna, eğitimin bir ülkenin geleceğini inşa eden en güçlü temel olduğunu vurgulayarak, "Merhum babam Mehmet Ali Tuna’nın adını taşıyan bu okul, sadece bir bina değil; aynı zamanda bir değerler mirasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, “En mühim ve feyizli vazifelerimiz, maarif işleridir” diyerek eğitimin bir milletin en temel görevi olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Onun bu vizyonu, bugün burada açılışını yaptığımız okulun ruhunu da şekillendirmektedir. Çünkü biz biliyoruz ki, aydınlık nesillerin varlığı Türkiye’nin geleceğini inşa edecektir" dedi

REKLAM

Konuşmasında Trabzon’un yetiştirdiği değerli devlet adamları, sanatçı, bilim insanı ve sporculara da vurgu yapan Erol Tuna, şehrin yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültürel ve entelektüel birikimiyle de güçlü bir kimliğe sahip olduğunu belirtti.

14'ÜNCÜ RESİM YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Verilen bilgiye göre, Tunalar Topluluğu ve Erol Tuna Vakfı, yalnızca eğitim yatırımlarıyla değil, aynı zamanda kültür ve sanat projeleriyle de çocukların gelişimine destek veriyor.

Bu kapsamda her yıl düzenlenen Resim Yarışması bu yıl 14. kez gerçekleştirildi.

100’den fazla eserin katıldığı yarışmada Millî Eğitim Bakanlığı jürisi tarafından yapılan değerlendirme sonucunda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Eserler açılış ile birlikte Mehmet Ali Tuna İlkokulu’nda sergilenmeye başladı.