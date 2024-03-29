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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mehmet Ayan, spor gündemini değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Mehmet Ayan, spor gündemini değerlendirdi

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, HT Spor Youtube kanalında canlı yayında spor gündemini değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 29.03.2024 - 16:20
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        Kulüpler Birliği Vakfı bugün 14.00'te bir araya geldi. Toplantıda Ali Koç'un vakıf başkanlığından istifa etmesi sonrasında başkanlık gündemi masaya yatırıldı.

        17 Süper Lig kulübü, Ali Koç'un başkanlık görevine devam etmesi yönünde oy verdiklerini duyurdu.

        Fenerbahçe'de 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısı gündemi devam ediyor.

        Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan performansını her geçen gün artırırken taliplerinin sayısı da yükseliyor.

        Ciner Medya Spor Yayınları Koordinatörü Mehmet Ayan, HT Spor Youtube kanalında spor gündemini canlı yayında değerlendirdi.

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