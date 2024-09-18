ÜRETKENLİK ANLAMINDA BİR ÖNCEKİ MAÇTAN DAHA İYİYDİK... Okan Buruk un sözleri, sanıyorum BEŞ BEKLENTİSİNİ en doğru tarif eden kelimeler oldu. Çünkü Selçuk İnan ın tıpkı Cumartesi günü İlhan Palut ta olduğu gibi beşli defans ile sahaya çıkması, psikolojik anlamda sarı-kırmızılılara ikinci 5 mi geliyor? duygusu üretebilirdi.Öyle ya G.SARAY cumartesiden daha cılız bir takım ile sahaya çıksa da eksikleriyle ya da tam kadro G.Antep in Rize den iyi bir takım olması beklenemezdi. Öyle bir 5 dakikalık baskı görünce de taraftar, takım, izleyici, seyirci hepsi 5 ve ÖTESİ Mİ geliyor diye düşünmüştür.Yunan kaleci ilk 5 dakikada 3 tane kurtardı. Beş dakika sonra Barış Alper (bence tartışmalı, elle oynama olduğunu sanıyorum) perdeyi açtı. Yunus Akgün, ilkinde vuramadığına 10 dakika sonra iyi vurdu; skoru 2-0 a taşıdı.Maçın sadece ikinci yarısını izleyenler için çata çat bir maç oldu. G.Antep, iyi direndi. Bu futbol ortamı eşitsizliği içerisinde kuşkusuz G.Saray dan puan alması mucize olurdu. Selçuk hocanın maç sonu belirttiği üzere arada bilhassa son vuruşların neticelenmesi açısından derin bir kalite farkı sözkonusuydu. Sahaya da yansıdı...G.Saray beşte beş yaparak derbiye gidiyor. Kadıköy ün zorluğunu söylemeye gerek yok. Okan hocanın Sallai ile başlayacağını sanmıyorum. Hakim ve Icardi de yetişmiyor. Barış Alper-Yunus Akgün kanatları, Osimhien i beslemeye yeter mi bilemem? O maçın kendi sihri var. Türkiye derbiye hazırlanıyor.. Bayramımız kutlu olsun