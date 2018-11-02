Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, BeIN SPORTS'ta Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesinde yaşanılanlara dair çarpıcı ifadelerde bulundu. İşte Mehmet Demirkol'un o sözleri...
"Fenerbahçe, Galatasaray maçı Türkiye'nin 1 numaralı maçıdır. Fenerbahçe Galatasaray maçına henüz isim bulunamaması şaşırtıcı. Fenerbahçe - Galatsaray maçları neden Türkiye'nin en büyük maçlarıdır? Çünkü ikiside krizde de olsa, psikolojisi farklıdır"
"Fenerbahçe, çok büyük bir krizin ortasında. Neredeyse, 20 yıldır bu pozisyonda olmadı. bu dağınıklık olmadı. Fenerbahçe, lig 15.si. Gol sıralamasında 16., maç başına ortada 16., şutları gole çevirmede 18. yani lig sonuncusu"
"Sıralamada 15.'lik iyi bakıldığında ama bu rastlanır bir şey değil. 'Cocu başarısız!' Hayır, Sadece buradan anlatamazsın. Fenerbahçe gol ortalaması 1'in altında ya. Fenerbahçe golcüsü, rastgele olsa da atar. Ciddi anlamda kalite düşüklüğü var forvetlerde. Bu, kaliteyi gösteriyor. Sadece teknik direktörü anlatmıyor."
"Şu var ki, Galatsaray'ın da, ligde olamayan geleceğini de görüyorsun. Galatasaray'da net pozisyonu gole çevirmede lig 13. sü. Kafa pozisyonu ve go pozisyonu dışında ilk 3'te oldukarı yer yok"
FENERBAHÇE'DEN 5'Lİ SAVUNMA BEKLİYOR
"Fenerbahçe ne oynayacak? Bize verilen farklı 11'lerden daha farklı şeyleri bekliyorum ben. Net olarak 5'li savunma oynayacağını düşünüyorum Fenerbahçe'nin. 5-4-1. Benzia - Soldado ya da Benzia - Frey gibi bekliyorum öndeki ikiliyi. Önde bask yapabilirsin ama Fenerbahçe'nin boyu çabuk uzuyor"
"Fenerbahçe'de 20. dakikadan sonra, 15. dakikadan sonra boyu uzuyor. Rakibin kendini ilk ileri atmasında Fenerbahçe'nin boyu uzuyor. 1 kişinin 1 metrede halledeceği için 60 dakikada bitiryor. Enerji sarfiyatını gidermesi gerekiyor Fenerbahçe'nin. Biraz oyun merkezini geri çekeceksin"
JAILSON VE REYES'İN İSTATİSTİKLERİNİ YORUMLADI
"Jailson'un ve Reyes'in istatistiklerine bakıyorsun, top kapma çok düşük. Koeman, bunun önüne geçecektir. Yardımcı hocalıkla baş antrenörlük arasında çok farklı var. Sen her şeyi söyleyemeyebilirsin bile. Yardımcı, arkadaşınla konuştuğun gibi konuşulmuyor. Ama işin başına geçtiğin zaman bambaşka bir şeyi deneyebilirsin. Hatta, Cocu saha kenarındayken 'Ne yapıyor bu adam?' da diyebilir ama söyleyemeyez"
"Enerjisinden dolayı Frey de oynayabilir, becerisinde dolayı değil ama. Soldado'da olabilir ama Soldado'nun son oynadığı maçlarda top gitmiyor resmen. Frey olabilir. Bunu söylediğime inanamıyorum aslında ama yetenek düşük ve pozitif görüntü sergiliyor"
"BENZIA'NIN ALEX GİBİ OYNAMASI LAZIM"
"Fenerbahçe'de, Benzia'nın ceza sahasına girişlerinden şikayeti vardı, doğruydu. Alex gibi oynaması lazım, destek santrfor olarak girmesi lazım, Talisca gibi. Belki, çok denenmedi ama Valbuena yapabilir o işi. Yani, kaptır kaptıracaksan, orda ayağını dolandır topu, sorun değil. Ya da Benzia arkada oyun kuran oyuncu, önde Valbuena. Bilinmeyeni çok, Fatih hoca nasıl yaptı acaba"
NAGATOMO VE FERNANDO'NUN OLMAMASI...
"Nagatomo ve Fernando'nun olmaması, Galatasaray'da büyük sorun yaratabilir ama Fenerbahçe'nin basmayacağı için çok büyük sorun olmaz. Muslera'ya top aktarımında normalde yaşayacakları sorunu yaşamazlar. Sinan'ın kale önü konumu gereği Onyekuru daha mantıklı"
"Fenerbahçe, Rodrigues gibi kanatları koruyacak. 2'li 3'lü adamlarla. Ama, Galatasaray nasıl karşılayacak o da önemli. Donk, Ndiaye iyi ama karta çok yakın futbolcular. Bence Ozan - Serdar. Fatih hoca güçlü, böyle tartışmaların önünü keser. Ama Ozan'ı da atmak istemez, Ozan ile konuşur, harcamaz"
"FENERBAHÇE'NİN GOL YÜZDESİ KORKUNÇ"
"Gole çevirme yüzdeleri korkunç durumda. Fenerbahçe'nin net gole çevirme yüzdesi 15.4. Bu korkunç bir şey. Fenerbahçe gole giderken 'Aa bu gol olur' diyemiyorsun mesela. Öyle maçlar hatırlıyorum ki ben, Galatasaray'ın çok net olarak sahaya çıktığı... Johnson'un golü mesela. Fenerbahçe Galatasaray'ın ceza sahasına girmeden yendi mesela"
"FENERBAHÇE'Yİ HERKES KOŞTURUYOR"
"Fenerbahçe'nin oynadığı oyuna yetmez fizik. Fenerbahçe'nin bu oyunu oynaması için 120 km falan koşması lazım. Herkes koşturuyor Fenerbahçe'yi, koşturmayan yok şu an. 5'li, savunmayı geride tutan bir Fenerbahçe bekliyorum. Tabi, Fenerbahçe'de kontrayı kim yapacak. Valbuena'nuzun koşusu falan yok. Burda iş Benzia ve Hasan Ali'ye düşüyor. Alper tercihi de olabilir. Soldado'nun pasından yararlanabilirsin. Soldado zeki bir oyuncu ama golcülüğü törpülenmiş"
"Sahadakilerin Galatasaray - Fenerbahçe maçını algılayabilme durumlarına bakalım. Fenerbahçe'de kaç futbolcu, senin benim kadar biliyor bu maçın önemini. Galatasaray'da kulübeye bakıyorum, Fatih Terim, Ümit Davala, Hasan Şaş, oluk oluk hissediyorlardır"
"Galatasaray set oyununa gidemiyor, kaos var Galatasaray'da. Fenerbahçe'de, yabancılaşma hali, belki de avantaja dönüşebilir yani. Tabii bunlar spekülasyon. Fenerbahçe'nin ne oynayacağı belli değil"
"Fenerbahçe, 1.30 yiyor maç başına. 0.70 atıyor. Attığının neredeyse 2 katını yiyor. Galatasaray 1.20 yiyor. Fenerbahçe'nin daha oturmuş bir savunması var denilebilir mi? Bilemiyorum. Kaleci savunmacnın bir parçası değil mi? Şu durumla Harun ve Muslera karşılaştırılabilir mi?"
"AYDINUS'UN YÖNETİMİ ÇILGIN OLABİLİR"
"Çılgın bir maç olabilir. Fırat Aydınus'un yönetimi de buna sebep olabilir. Farklı bir yönetimi var. Ya, kartları kafadan dağıtıyor, ya da çıkarmıyor. Tabİi eleştiri değil bu, bütün hakemlerimize bakarsak Fırat Aydınus'tan bir 10 sene daha yararlanmamız lazım"
"VAR'DA ACAYİP KARARLAR VAR"
"Hayatım boyunca hiç hakemi merak etmedim. Gittim statta öğrencim yani. Ama artık VAR hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Kabul edelim ki son 2 haftada acayip kararlar var. Denetime girmiyor, bakıyorsun problem var, denedime girmiyor bile. Ben onu daha çok merak ediyorum"
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