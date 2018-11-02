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JAILSON VE REYES'İN İSTATİSTİKLERİNİ YORUMLADI

"Jailson'un ve Reyes'in istatistiklerine bakıyorsun, top kapma çok düşük. Koeman, bunun önüne geçecektir. Yardımcı hocalıkla baş antrenörlük arasında çok farklı var. Sen her şeyi söyleyemeyebilirsin bile. Yardımcı, arkadaşınla konuştuğun gibi konuşulmuyor. Ama işin başına geçtiğin zaman bambaşka bir şeyi deneyebilirsin. Hatta, Cocu saha kenarındayken 'Ne yapıyor bu adam?' da diyebilir ama söyleyemeyez"