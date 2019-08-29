Son günlerde Mehmet Ekici spor dünyasında merak edilen isimler arasında yerini aldı. Beşiktaş'a gidip gitmeyeceği konuşulan Mehmet Ekici için Beşiktaş'tan haber geldi. Peki Mehmet Ekici kimdir, kaç yaşındadır?

MEHMET EKİCİ KİMDİR?

Mehmet Ekici 25 Mart 1990 tarihinde Almanya'da doğdu. Fenerbahçe'de forma giyen Türk orta saha futbolcusu. Ekici, futbola çok küçük yaşta SpVgg Unterhaching takımında başladı. 1997 yılında FC Bayern München takımının alt yapısına geçti. 10 yıl kadar Bayern'in çeşitli alt takımlarında forma terletti. 2007-2008 sezonunda FC Bayern München II takımına yükseldi ve bir yıl sonra da Bayern'in A takımına geçti. 2010-2011'de Nürnberg takımına transfer oldu. Bir sezon burada forma giydikten sonra 5 milyon euro karşılığında Werder Bremen'e transfer oldu. 3 sezon Werder Bremen ile maçlara çıktı ve 2014 yılının transfer sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. 2017 yılına kadar Trabzonspor formasını terletti. 2017 yılının başında ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği için kadro dışı kaldı. Sezonun bitmesinin ardından 5 Haziran 2017 günü Fenerbahçe Spor Kulübü Mehmet Ekici ile anlaştığını duyurdu.

Mehmet Ekici futbola, 5 yaşında SpVgg Unterhaching takımında başladı. 1997'de FC Bayern München'in altyapısına geçti. 2007-08 sezonunda ise Bayern Münih'in U-19 takımında yer aldı. 2007-08 sezonunda Bayern Münih II takımına yükseldi. 2007-08 sezonunda ise U-19 takımına yükseldi ve gayet başarılı bir performans gösterdi.

2009-10 sezonunun devre arasında Ekici, Bayern Münih ile Dubai'deki antremanlara katıldı. 2010-11 sezonuyla birlikte daha çok forma şansı bulacağını düşündüğü için İlkay Gündoğan'ın da formasını giydiği

FC Nürnberg'e Temmuz 2010'da kiralık gönderildi.

18 Mayıs 2011 günü Mehmet Ekici 2011-12 sezonundan başlayıp 2015 yılına kadar süren sözleşmeyi 5.000.000 € bonservis bedeli karşılığında imzalamıştır.

Trabzonspor 2014-17

2014-15 transfer döneminde kulübünün satış listesine çıkan Mehmet Ekici, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelse de 15 Ağustos 2014 günü 1.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Trabzonspor'a transfer oldu. Trabzonspor'da skora ilk katkısını Mersin İdman Yurdu'yla oynanan maçta 2 asist yaparak sağladı. İlk golünü 1 Kasım 2014'te Akhisar Belediyespor deplasmanında attı.Şu anda ligde 5 frikik golü atan Ekici, Selçuk İnan,Mehmet Topuz,Gökçek Vederson ve Pierre van Hooijdonk gibi frikik ustalarının rekoruna ortak oldu. Oynamış olduğu etkili futbol ile UEFA'nın resmi sitelerinde David Beckham ile frikik konusunda kıyaslandı.

Fenerbahçe 2017-

Fenerbahçe 5 Haziran 2017 günü Mehmet Ekici ile anlaştığını açıklamıştır.

Millî takım kariyeri

Almanya

Ekici, 2007'de Güney Kore'de düzenlenen FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası için Almanya U-17 kadrosuna çağrıldı. Grup maçlarından Trinidad ve Tobago ile oynanan maçta 90 dakika forma giydi. Almanya, turnuva sonunda Dünya üçüncüsü oldu. 25 Eylül 2007'de Ruanda ile oynanan hazırlık maçında ilk ve son kez Almanya U-18 formasını giydi. Almanya, Ruanda'yı 3-1 yenerken, Ekici de 2 gole imza attı.

4 Eylül 2008'de de Çek Cumhuriyeti'ne karşı hazırlık maçında Almanya U-19 formasını giydi. 9 Ekim 2009'da U-20 formasını giymeye başlayan Ekici, İsviçre'ye bir gol kaydetti. Toplamda 4 kez U-20 forması giymiş oldu. Eylül 2010'da Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde teknik adam Rainer Adrion tarafından Almanya 21 yaş altı millî futbol takımına ilk kez çağrıldı. Çek Cumhuriyeti ve Norveç'e karşı forma giyerek U-21 formasını da giymiş oldu.

Türkiye

Ekici, 29 Ekim 2010 tarihinde millî takım seçimini Türkiye'den yana kullanmıştır. 17 Kasım 2010'da Hollanda'ya 1-0 kaybedilen müsabakada 62. dakikada oyundan çikan Burak Yılmaz yerine oyuna girdi ve ilk sefer millî takım formasını giydi. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde üç maçta forma giydi ancak Türkiye şampiyonaya katılamadı.