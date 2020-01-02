İHA

2020'nin 6. ayında Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan Ekici'nin adı ara transfer döneminde de bir çok kulüple anılıyor. Ancak bu tekliflerden en ciddisinin Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatyaspor'dan geldiği belirtiliyor.

Sergen Yalçın bir önceki sezon da Ozan Tufan'ı istemiş, kiralık olarak kadrosuna katmış ve bu futbolcuyu hem Milli Takım'ın hem de Fenerbahçe'nin orta sahada bel kemiği haline getirmişti. Mehmet Ekici'nin Guilherme takasıyla da Yeni Malatyaspor'a gidebileceği belirtiliyor.

Ekici'nin de bu teklife sıcak baktığı, yeni bir başlangıç için Malatya doğru bir adres olarak gördüğü öğrenildi.