Mehmet Uçum'dan erken seçim tarihi açıklaması

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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, seçim tarihi hakkında açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Uçum, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Seçim Kanunu değişikliğinin 2023 seçimlerinde geçerli olması için seçimlerin 6 Nisan 2023 tarihinden sonra yapılması hukuken zorunludur. Bu nedenle seçimler en erken 9 Nisan'a en geç 11 Haziran'a alınabilir. Bu periyotta seçim için 10 seçenek gün var" dedi.

— Mehmet Uçum (@mehmetucum) December 28, 2022

Uçum sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna göre 30 Ocak-7 Nisan arası (hafta sonu karar alınırsa 9 Nisan'a kadar) seçimlerin yenilenmesi kararı alınabilir. 30 Ocak'tan önce karar alınmaz çünkü yüzde 7 barajı yürürlüğe girmez. 9 Nisan'dan sonra karar alınamaz çünkü o durumda 18 Haziran yasal seçim günü geriye çekilemez."