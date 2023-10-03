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        Haberler Gündem Meka Beton halka arz oluyor! Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar?

        Meka Beton halka arz oluyor! Meka Beton halka arz ne zaman, kaç lot verir?

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Meka Beton Santralleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. halka arz başvurusunu geçtimiz günlerde onayladı. Yaşanan bu gelişme, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" Sorularını gündeme getirdi. Meka Beton halka arzına katılmayı düşünen yatırımcılar, talep toplama tarihlerini gündemine aldı. İşte Meka Beton halka arzı hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 21:56 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:56
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        Meka Beton halka arz oluyor. 'MEKAG' hisse adıyla Yıldız Pazar'ında işlem görecek Meka Beton'un halka arz büyüklüğü 422,50 milyon TL olarak açıklandı. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olarak belirtildi. Peki, "Meka Beton halka arz ne zaman? Meka Beton kaç lot verir, halka arz fiyatı ne kadar, katılım endeksine uygun mu?" İşte Meka Beton halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri...

        2

        MEKA HALKA ARZ OLUYOR!

        Meka Beton Santralleri, halka arz yoluyla 50.000.000 TL olan mevcut sermayesini 12.500.000 TL artırarak 62.500.000 TL’ye çıkaracak. Halka arzda ayrıca mevcut ortaklardan Mehmet Kaybal’ın sahip olduğu 4.400.000 TL nominal değerli B grubu payların satışı da gerçekleştirilecek.

        3

        MEKA BETON HALKA ARZ TARİHİ NE ZAMAN?

        Meka Beton halka arz tarihi 5-6 Ekim 2023 olarak açıklandı.

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        MEKA HALKA ARZ FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

        Meka Beton Santralleri halka arz hisse fiyatı 25 TL olarak belirlendi. Satılan payların tamamı eşit dağıtılacak. Payların tamamının satılması durumunda Meka Beton Santralleri’nin halka arz büyüklüğü yaklaşık 422 milyon TL olacak. Şirketin halka açıklık oranı ise %25,44 olacak.

        5

        MEKA BETON KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Meka Beton katılım endeksine uygundur.

        6

        MEKA BETON DÜŞEBİLECEK OLASI PAY MİKTARI

        Katılıma sayısına göre düşebilecek olası lot miktarı

        1.7 Milyon katılım – 10 Lot (248,50 TL).

        2 Milyon katılım – 9 Lot (211,25 TL).

        2.5 Milyon katılım – 7 Lot (169 TL).

        3 Milyon katılım – 6 Lot (149,75 TL).

        3.5 Milyon katılım – 5 Lot (120,75 TL) dağıtabilir.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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