        Meksika'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı! Edson Alvarez de dev turnuvada

        Meksika Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosu belli oldu. Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak tamamlayan Edson Alvarez de 26 kişilik kadroda kendine yer buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Haziran 2026 - 14:45 Güncelleme:
        Edson Alvarez Dünya Kupası'nda!

        Meksika Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Javier Aguirre, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki Dünya Kupası'nda mücadele edecek 26 kişilik kadroyu belirledi.

        Kaleci Guillermo Ochoa, kariyerinde 6. kez ülkesinin Dünya Kupası kadrosuna dahil edildi.

        Geride kalan sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak oynayan Edson Alvarez de kadroya çağrıldı.

        Dünya Kupası A Grubu'nda Güney Afrika, Güney Kore ve Çekya ile mücadele edecek Meksika'nın kadrosu şöyle:

        Kaleci: Raul Rangel (Guadalajara), Guillermo Ochoa (AEL Limassol), Carlos Acevedo (Santos Laguna)

        Defans: Jorge Sanchez (PAOK), Israel Reyes (Club America), Cesar Montes (Lokomotiv Moskova), Johan Vasquez (Genoa), Jesus Gallardo (Toluca), Mateo Chavez (AZ Alkmaar)

        Orta saha: Erik Lira (Cruz Azul), Orbelin Pineda (AEK), Alvaro Fidalgo (Real Betis), Brian Gutierrez, Luis Romo (Guadalajara), Edson Alvarez (West Ham United/Fenerbahçe), Obed Vargas (Atletico Madrid), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Chavez (Dinamo Moskova)

        Forvet: Cesar Huerta (Anderlecht), Alexis Vega (Toluca), Julian Quinones (Al Qadsiah), Guillermo Martinez (Pumas UNAM), Roberto Alvarado, Armando Gonzalez (Guadalajara), Santiago Gimenez (Milan), Raul Jimenez (Fulham)

