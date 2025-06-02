Meliha Diken, Eczacıbaşı Dynavit'e döndü!

Milli voleybolcu Meliha Diken, 2018-2019 sezonundan sonra yeniden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.

MELİHA DİKEN AÇIKLAMASI

Meliha Diken’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Transferle ilgili görüşlerini aktaran Meliha Diken, “Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!” dedi.

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MELİHA DİKEN HAKKINDA

1993 doğumlu Meliha Diken, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur. 187 cm boyundaki Diken, smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan deneyimli oyuncu; İlbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana formalarını giymiştir. 2025-2026 sezonu itibarıyla Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katılacaktır.