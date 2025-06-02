Meliha Diken Eczacıbaşı Dynavit’e döndü
Yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Eczacıbaşı Dynavit, daha önce formasını giydiği deneyimli ve milli oyuncu Meliha Diken'i 2025 – 2026 sezonu kadrosuna dahil etti.
Milli voleybolcu Meliha Diken, 2018-2019 sezonundan sonra yeniden Eczacıbaşı Dynavit'e transfer oldu.
MELİHA DİKEN AÇIKLAMASI
Meliha Diken’in transferiyle ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “Meliha Diken’i yeniden kadromuzda görmekten mutluluk duyuyoruz. Profesyonelliği, çalışkanlığı ve tecrübesiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Yeni sezon hedeflerimize ulaşmak için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
Transferle ilgili görüşlerini aktaran Meliha Diken, “Eczacıbaşı Dynavit için yeniden mücadele edecek olmak heyecan verici. Sahada tecrübem, enerjim ve takım ruhuna olan inancımla takıma katkı sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yeni sezonda görüşmek üzere!” dedi.
MELİHA DİKEN HAKKINDA
1993 doğumlu Meliha Diken, Bosna Hersek asıllı Türk milli voleybolcudur. 187 cm boyundaki Diken, smaçör pozisyonunda görev yapmaktadır. Kariyerine Kula Gradacac'ta başlayan deneyimli oyuncu; İlbank, Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA, VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana formalarını giymiştir. 2025-2026 sezonu itibarıyla Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katılacaktır.
KULÜP BAŞARILARI
Türkiye Ligi Şampiyonluğu: 2014-2015, 2016-2017, 2020-2021, 2022-2023, 2023-2024
Türkiye Kupası Şampiyonluğu: 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2023-2024, 2024-2025
Türkiye Süper Kupası Şampiyonluğu: 2015-2016, 2018-2019, 2022-2023, 2024-2025
CEV Kupası Şampiyonluğu: 2017-2018
CEV Şampiyonlar Ligi İkinciliği: 2020-2021
MİLLİ TAKIM BAŞARILARI
2014 Avrupa Ligi Şampiyonu
2015 Avrupa Oyunları Şampiyonu
2015 U23 Dünya İkincisi
2018 FIVB Milletler Ligi İkincisi
2019 Avrupa Şampiyonası İkincisi
2023 FIVB Milletler Ligi Şampiyonu
BİREYSEL BAŞARILAR
2009 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu
2011 Bosna Hersek Yılın Voleybolcusu