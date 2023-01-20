HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Melike isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda öne çıkan arama konularından birisidir.

MELİKE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Melike ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Melike adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Melike isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

MELİKE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Melike ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Kadın hükümdar. Padişah karısı Kırmızı renkli, güzel kokulu bir çeşit üzüm.

MELİKE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Melike ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Melike adını koymak caizdir.

MELİKE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Melike ismini kullanan 116.933 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Melike ismini kullanan 20.975 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Melike ismini kullanan 8.770 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Melike ismini kullanan 4.678 kişi bulunmaktadır.

MELİKE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Melike adında olanların liderlik, yöneticilik kabiliyeti yüksektir. İş hayatında oldukça başarılıdır. Orijinal ve yaratıcı fikirleriyle öne çıkar. O gidilecek olan yönü tayin eder, diğerleri ise bu yönde detaylarla ilgilenerek ilerlerler. Rahatlıkla kendi işini kurup başarılı olabilir ya da çalıştığı işte çok iyi bir pozisyona gelebilir. Bir konuda karar verirken etrafındakilerin sözünden ziyade kendi bildiğini uygular.

ÖNERİLEN VİDEO