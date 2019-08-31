Melis Sezer'den çiftler şampiyonluğu

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen toplam 15 bin dolar ödüllü turnuvada mücadele eden Melis Sezer-Jacqueline Cabaj Awad çiftinin şampiyonluğa ulaştığı kaydedildi.

Turnuvada 1 numaralı seribaşı olan Melis-Jacqueline ikilisinin finalde Weronika Falkowska-Paulina Jastrzebska çiftini 7-6 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup ettiği kaydedildi.

26 yaşındaki Melis Sezer'in çiftlerde 37, toplamda ise 46. şampiyonluğunu kazandığı belirtildi.