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        Haberler Dünyadan Ünlü oyuncu Melissa Barrera, Filistin'e destek verince 'Çığlık 7' kadrosundan çıkarıldı - Magazin haberleri

        Melissa Barrera, Filistin'e destek verince kadrodan çıkarıldı

        İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösteren Meksikalı oyuncu Melissa Barrera, "Gazze'ye toplama kampı gibi davranılıyor. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor" demişti. Bu sözlerinin ardından 'antisemitist' (Yahudi düşmanı) olarak değerlendirilen Barrera, 'Çığlık 7' filminin kadrosundan atıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:25
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        33 yaşındaki Meksikalı aktris ve şarkıcı Melissa Barrera, İsrail şiddetine karşı Filistin'i desteklemişti.

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        "KİMSE BİR ŞEY YAPMIYOR" DEMİŞTİ

        Melissa Barrera, "Gazze’ye toplama kampı gibi davranılıyor. Herkesi bir araya toplamak, gidecek yer yok, elektrik yok, su yok… İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi ve tıpkı tarihlerimiz gibi hâlâ sessizce tüm olanları izliyorlar. Şu anda da soykırım ve etnik temizlik yaşanıyor ancak kimse bir şey yapmıyor" demişti.

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        Melissa Barrera'nın Filistin’e destek amaçlı yaptığı paylaşımlar 'antisemitist' (Yahudi düşmanı) olarak değerlendirildi.

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        KADRODAN ÇIKARILDI

        BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Melissa Barrera, İsrail’in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için 'Çığlık 7' filminin kadrosundan çıkarıldı.

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        "SIFIR TOLERANS"

        Yapım şirketi, konuyla alakalı, "Duruşumuz net bir şekilde açıktır; 'antisemitizm'e veya soykırıma, etnik temizliğe, Holokost'un çarpıtılmasına veya açıkça nefret söylemi çizgisini aşan herhangi bir şeye, yanlış atıflar da dâhil olmak üzere her türlü nefretin kışkırtılmasına karşı sıfır toleransımız vardır" açıklamasını yaparak, ünlü oyuncunun işine son verdi.

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        "BU BENİM ALDIĞIM BİR KARAR DEĞİLDİ"

        Filmin yönetmeni Christopher Landon da sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, "Her şey berbat. Bağırmayı kesin! Bu benim aldığım bir karar değildi" diyerek, kendisinin kadrodan çıkarma kararında rolü olmadığını dile getirdi. Ancak Landon, kısa bir süre sonra bu mesajını sildi.

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        "HER TÜRLÜ NEFRET VE ÖNYARGIYI KINIYORUM"

        Yaşananların ardından Melissa Barrera, sessizliğini bozdu. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Barrera, "Her şeyden önce antisemitizmi ve İslamofobiyi kınıyorum. Herhangi bir insan grubuna karşı her türlü nefret ve önyargıyı kınıyorum. Bir Latin, gururlu bir Meksikalı olarak bana sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu önemsediğim konularda farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım" dedi.

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        "SESSİZLİK BENİM İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL"

        Melissa Barrera, açıklamasını, "Bu dünyadaki her insan din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor. Daha fazla ölüm olmaması, daha fazla şiddet olmaması ve barış içinde bir arada yaşamamız için gece gündüz dua ediyorum. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" şeklinde noktaladı.

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        O DA BOYKOT EDİLMİŞTİ

        Öte yandan Susan Sarandon da İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood'u karşısına almıştı. Ünlü bir menajerlik ajansının 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı oyuncuyla yollarını ayırdığı öğrenilmişti.

        Fotoğraflar: AP, Splash News, Instagram

        #Melissa Barrera
        #scream 7
        #çığlık film
        #Filistin
        #israil
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