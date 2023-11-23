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"HER TÜRLÜ NEFRET VE ÖNYARGIYI KINIYORUM"



Yaşananların ardından Melissa Barrera, sessizliğini bozdu. Konuyla alakalı açıklamada bulunan Barrera, "Her şeyden önce antisemitizmi ve İslamofobiyi kınıyorum. Herhangi bir insan grubuna karşı her türlü nefret ve önyargıyı kınıyorum. Bir Latin, gururlu bir Meksikalı olarak bana sesimi duyurma ayrıcalığı sağlayan bir platforma sahip olmanın sorumluluğunu hissediyorum ve bu nedenle bunu önemsediğim konularda farkındalık yaratmak ve ihtiyacı olanlara sesimi duyurmak için kullanmaya çalıştım" dedi.

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"SESSİZLİK BENİM İÇİN BİR SEÇENEK DEĞİL"



Melissa Barrera, açıklamasını, "Bu dünyadaki her insan din, ırk, etnik köken, cinsiyet, cinsel yönelim veya sosyo-ekonomik statüsü ne olursa olsun eşit insan haklarını, saygınlığı ve elbette özgürlüğü hak ediyor. Daha fazla ölüm olmaması, daha fazla şiddet olmaması ve barış içinde bir arada yaşamamız için gece gündüz dua ediyorum. En çok ihtiyacı olanlar için konuşmaya, barış ve güvenliği, insan hakları ve özgürlüğü savunmaya devam edeceğim. Sessizlik benim için bir seçenek değil" şeklinde noktaladı.

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O DA BOYKOT EDİLMİŞTİ



Öte yandan Susan Sarandon da İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarına tepki gösterdiği için Hollywood'u karşısına almıştı. Ünlü bir menajerlik ajansının 2014'ten bu yana birlikte çalıştığı oyuncuyla yollarını ayırdığı öğrenilmişti.



Fotoğraflar: AP, Splash News, Instagram



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