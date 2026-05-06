Meloni'nin iç çamaşırlı sahte fotoğrafı dolaşıma sokuldu, Meloni paylaşımı kınadı

İtalya'nın lideri Meloni, yapay zekanın kurbanı oldu. Meloni'nin yatakta iç çamaşırlarıyla oturduğu yapay zeka tarafından oluşturulan sahte bir fotoğrafı dolaşıma sokuldu.

*Foto Falsa Generata Con L'ia = AI ile oluşturulmuş sahte fotoğraf

Meloni, fotoğrafı Facebook'ta paylaşarak bu tür görüntüleri doğrulamadan sosyal medyada paylaşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

“Deepfake'ler, herkesi aldatabileceği, manipüle edebileceği ve hedef alabileceği için tehlikeli bir araçtır. Ben kendimi savunabilirim. Ancak pek çok kişi bunu yapamaz” paylaşımı yaptı.

“Ancak gerçek şu ki, saldırmak ve yalanlar uydurmak için insanlar artık her şeyi kullanacaklar. Yine de şunu söylemeliyim ki beni baya güzelleştirmişler."

İtalya’nın ilk kadın başbakanı Meloni’nin benzerliğinin gündeme gelmesi ilk kez olmuyor. Şubat ayında, Meloni'ye çarpıcı bir şekilde benzeyen bir melek figürü bir Roma kilisesinde ortaya çıkınca, küçük çaplı bir kilise-devlet skandalı patlak vermişti.

O zaman Meloni, "Hayır, kesinlikle bir meleğe benzemiyorum" diye bir paylaşım yapmış ve paylaşımına gülen/ağlayan bir emoji eklemişti.