Memik Yılmaz: Hedefte yerli kaleci ve forvet var

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz, Gaziantep Büyüşehir Stadı'nda düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Yeni sezonda iddialı ve kaliteli bir takım oluşturmak istediklerini söyleyen Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, transfer çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Yılmaz, taraftarlara takıma destek olmaları çağrısında da bulunarak yeni sezonun tüm futbol camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

"TARAFTARIMIZA VE ŞEHRİMİZE DAHA GÜZEL BİR FUTBOL SEYRETTİRMEK İÇİN MÜCADELE EDİYORUZ"

Yeni sezon öncesi takımın son durumu ile ilgili bilgi veren Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, "Bu sene geçen senelere nazaran takımın yaklaşık yüzde 75'ini koruduk. Kiralık oyuncularımız ve sözleşmesi biten oyuncularımız vardı, onlar ayrıldı. Onların yerine takviye olarak 7 oyuncu transfer ettik. İyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum, her zaman yarışmacı bir takım olarak mücadelemizi sürdürmek istiyoruz. Taraftarımıza ve şehrimize daha güzel bir futbol seyrettirmek için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Ondan sonrası da futbolda nasip işidir" dedi.

"HEDEFTE YERLİ KALECİ VE FORVET VAR"

Transfer çalışmalarının devam ettiğini ve hedeflerinde yerli forvet ile kaleci olduğunu belirten Yılmaz, "Şu an kadromuzda 14 yabancı futbolcumuz var. Mevcut futbolcularımızdan ayrılmak isteyen olursa onların yerine yeni transferi yapabiliriz. Şu an kontenjanımız dolu durumda. Yerli olarak ikinci bir kaleci bakıyoruz. Ayrıca forvet hattını güçlendirmek için 2 oyuncu ile görüşme halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARIMIZ TAKIMLARINA SAHİP ÇIKSIN"

Lig öncesi taraftarlara çağrıda bulunan ve takıma her zaman destek olmalarını isteyen Memik Yılmaz, "Taraftarlarımız sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bu takım bizden çok onların takımı. 12. adam dediğimiz taraftarımıza tekrardan çağrıda bulunmak istiyorum. Takımlarına sahip çıksınlar. Gaziantep şehrinin en önemli marka değeri olan bir takımımız var. Bunu iyi bir yerde tutabilmek için çabalıyoruz. Onlar da sağ olsun kar demeden kış demeden bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar, bırakmıyorlar. Taraftarlarımıza huzurunuzda binlerce kez teşekkür ediyorum. Amacımız stada gelemeyen taraftarlarımızı da stadımıza çekmek. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

"YENİ SEZON ŞİMDİDEN HAYIRLI OLSUN"

Yeni sezonun futbol camiasına hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Yeni sezon şimdiden hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon olmasını diliyorum. Futbolda yenmek de yenilmek de var. Günün sonunda başarısızlığı herkesin kendinde araması lazım. Futbol bir takım oyunudur, futbolda tüm bileşenler bir araya gelmedikçe başarı gelmez. Onun için herkesin keşkeleri bir kenara bırakıp takımına sahip çıkması lazım" diye konuştu.