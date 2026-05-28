        Haberler Bilgi Ekonomi MEMUR MAAŞ ZAMMI SON DURUM TEMMUZ 2026 HESAPLAMASI: En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon farkı ile memura yüzde kaç zam gelecek?

        Memur maaş zammı son dakika: Temmuz 2026 En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

        Temmuz 2026 memur zammına ilişkin hesaplamalar, açıklanan enflasyon verileri sonrası yeniden şekillenmeye başladı. TÜİK'in duyurduğu nisan ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin dört aylık enflasyon farkı büyük ölçüde netleşirken, gözler şimdi kalan aylarda açıklanacak verilere çevrildi. Toplu sözleşme artışıyla birlikte oluşacak yeni maaş oranları milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilirken, "Temmuz'da memur maaşları ne kadar artacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte memur zammı son durum...

        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 13:16 Güncelleme:
        1

        Memur maaşlarına yapılacak Temmuz zammı için kritik süreçte yeni bir eşik daha aşıldı. Nisan ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranına ilişkin hesaplamalar güncellenirken, enflasyon farkı beklentileri de yükseldi. Kamu çalışanları ve emekliler, dört aylık verilerin ardından oluşan tabloyu değerlendirirken, yeni maaşların hangi seviyeye çıkacağı araştırılmaya başlandı. İşte bilgiler...

        2

        2026 NİSAN ENFLASYON VERİLERİ AÇIKLANDI

        Nisanda aylık enflasyon yüzde 4.18, yıllık enflasyon ise yüzde 32.37 oldu. Yıllık enflasyonda son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaşıldı

        Nisan ayı enflasyon oranları ile beraber emekli zammında 4 aylık enflasyon farkı yüzde 14.64'e ulaştı.

        3

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından açıklanmasının ardından belli olacak. En düşük memur maaşı 6 aylık enflasyon farkının yanı sıra toplu sözleşme zammı dikkate alınarak belirlenecek.

        Memur ve memur emeklileri, 4 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam ile birlikte yüzde 10,51 oranında zammı şimdiden hak etti.

        4

        MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile memur maaşı haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Haziran ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından 3 Temmuz tarihinde açıklanacak.

        Memur maaşı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile temmuz ayında yeniden belirlenecek.

        5

        MEMUR MAAŞINDA TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI NE KADAR OLACAK?

        Memurlar yılın ikinci 6 ayı için yüzde 7 toplu sözleşme zammının yanında 6 aylık enflasyon farkı alacak.

        6

        EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR 2026 OCAK?

        Ocak Temmuz döneminde en düşük memur maaşı 50.503 TL’den 61 bin 890 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 22.671 TL’den 27.888 TL’ye yükseltildi.

