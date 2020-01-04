2020 memur maaşı ne kadar? sorusu dün açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamları ile birlikte yanıt buldu. Memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Yapılacak zamla birlikte en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 660 liraya yükselecek. 2020 memur maaşları haberimizde.

MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Memur ve emeklilere ocakta alacakları yüzde 4'lük zamma ilave olarak 1.49 puan enflasyon farkı ödenecek. Böylece memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 5.49 oranında zam yapılacak. Böylece en düşük memur maaşı 3 bin 723 liradan 3 bin 927 liraya, en düşük emekli memur aylığı da 2 bin 522 liradan 2660 liraya yükselecek. Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına geçen yıl ocak ayında yüzde 10.69, temmuz ayında ise yüzde 6 oranında zam yapılmıştı.

2020 MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Memur maaşları ne olacak?