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Haberler İş-Yaşam Emekli ve memur maaşı zammı belli oluyor! Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi
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Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda

Devlet memurları, sözleşmeliler ve emeklilerin gözü, yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6,18'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Emekli ve memur maaşı zammı belli oluyor! Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi
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AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini yarın saat 10.00'da duyuracak.

TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,88 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 14,05 artış meydana geldi.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 6,18'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak. 2023'ün ilk altı ayı için yüzde 8 artı enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

MEMURA REFAH PAYI GÜNDEMDE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kazancını, zenginliğini, çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.

AA Finans'ın 14 ekonomistin katılımıyla yaptığı aralık enflasyonu beklenti anketine göre, aralık ayı için enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,61, buna göre de yıllık enflasyon beklentisi de yüzde 66,59 olarak açıklandı.

Beklenti anketinin gerçekleşmesi halinde temmuz-aralık dönemi için yüzde 17,02'lik enflasyon artışına istinaden, maaşlara yüzde 10,11'lik enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereğince yüzde 8'lik zam ile yüzde 18,11'lik zam yapılması gerekiyor.

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Haberi Hazırlayan : Yiğitcan Yıldız
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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