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Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 doktor, öğretmen ve polis maaşları...

Memur zammı, Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte netlik kazandı. 6 aylık enflasyon farkı ile SSK ve Bağ-Kur memur aylıklarına yüzde 41,69 oranında zam uygulandı. 2022 memur zammı ile doktor, öğretmen ve polis maaşlarına da artış yapıldı. İşte, zamlı memur maaşları...

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  • Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Memur zammı sonrası doktor, öğretmen ve polis maaşları...

    TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşirken memurların alacağı zam oranı %41,69 olarak belirlendi. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz günü hesaplara yatırılırken maaş farkları ise 28 Temmuz günü ödendi. Memur zammının ardından doktor, öğretmen, avukat ve polis maaşlarına artış yapıldı. İşte, 2022 emekli maaşları...
  • Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Memur zammı sonrası doktor, öğretmen ve polis maaşları...

    MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

    Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur maaş zamları netlik kazandı. Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında arttı.

    Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı ve %7'lik toplu sözleşme zammı ile Temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olarak belirlendi.
  • Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Memur zammı sonrası doktor, öğretmen ve polis maaşları...

    EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

    Temmuz zammının ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.
  • Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Memur zammı sonrası doktor, öğretmen ve polis maaşları...

    TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödendi.
  • Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Memur zammı sonrası doktor, öğretmen ve polis maaşları...

     

    Memur maaşları ne kadar oldu?
    (TL)    
    UNVAN VE DERECE Ocak Temmuz
    Vali 23.062 32.677
    Genel müdür (1/4) 20.031 28.382
    Şube müdürü (Lisans - 4/1) 9.162 12.982
    Memur (Lise - 15/1) 6.388 9.051
    Öğretmen (9/1) 7.091 10.047
    Kaymakam 1. sınıf (4/1) 12.442 17.629
    Başkomiser (8/1) 10.114 14.331
    Polis memuru (11/1) 9.268 13.132
    Pratisyen hekim (8/1) 10.772 15.263
    Uzman hekim (7/1) 11.278 15.980
    Hemşire (Lisans - 9/1) 7.947 11.260
    Mühendis (8/1) 9.814 13.905
    Teknisyen (Teknik lise - 13/1) 6.888 9.760
    Araştırma görevlisi (8/1) 10.264 14.543
    Vaiz (Lisans - 9/1) 7.514 10.647
    Avukat (9/1) 9.458 13.401
    Hizmetli (Lise - 15/1) 5.953 8.435
    Maaş hesaplamalarında bekâr, çocuksuz, mesleğine yeni başlamış kişiler esas alınmıştır
  • Memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Memur zammı sonrası doktor, öğretmen ve polis maaşları...

     

    Emekli memur aylıkları ne kadar oldu?
    (TL) Ocak Temmuz
    Müsteşar (1/1) 15.456 21.900
    Genel müdür (1/1) 13.663 19.359
    Şube müdürü (Lisans - 1/4) 5.276 7.476
    Memur (Lisans - 4/1) 4.241 6.009
    Öğretmen (1/4) 5.276 7.476
    Kaymakam 1. sınıf (1/4) 8.954 12.687
    Başkomiser (1/4) 5.376 7.617
    Polis memuru (1/4) 5.376 7.617
    Hemşire (Lisans - 1/4) 5.128 7.266
    Mühendis (1/4) 6.432 9.114
    Teknisyen (Lise -1/4) 4.477 6.343
    Pratisyen hekim (1/4) 9.494 13.452
    Profesör (1/4) 11.011 15.601
    İmam-hatip 5.276 7.476
    Avukat (1/4) 5.276 7.476
    En düşük memur emekli aylığı 4.289 6.077
    Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir  

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