Memurlara yarım zamanlı çalışma MEB’e takıldı

İkinci aşamada ise bu sürelerin bitiminden itibaren çocuk ilköğretime başlayıncaya kadar anne veya babasına yarım gün çalışma hakkı tanındı. Bu dönemde ücret ve maaşlar yarım olarak ödenecek. İşçiler ile ilgili yönetmelik aynı yıl çıkartılarak, kanun hükmü hayata geçirildi.

Uygulamanın kamu görevlilerinde de başlayabilmesi için yönetmelik çıkartılması gerekiyor. Üç yıldan fazla süre geçmiş olmasına rağmen yönetmelik çıkartılamadığı için memurlar bu hakkı henüz kullanamıyor.

BAKAN SELÇUK MEMURLARLA GÖRÜŞTÜ

Çocuğu 6 yaşından küçük bir grup memur, yönetmeliğin bir an evvel çıkartılarak yürürlüğe girmesi için seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. AK Parti İstanbul Milletvekili Emine Sare Aydın Yılmaz’ın da yardımıyla çeşitli bakanlıklarda çalışan 8 anne, 1 Mart’ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi. Bakan Selçuk, yönetmelik çalışmalarıyla ilgili memur annelere bilgi verdi. Selçuk, uygulamadan istisna tutulacak kamu görevlilerinin belirlenmesi için bakanlıklardan görüş istediklerini, bu süreci hızlandırarak en kısa sürede memurlara müjde vereceklerini söyledi. Selçuk, yapılan ilk kabine toplantısında sunum yaparak, bakanlıkların istisnaları daraltması gerektiğini belirtti.

Bu gelişmelerin ardından memurlar, İstanbul’da 23 Haziran’da tekrarlanacak seçimin ardından yönetmeliğin yayımlanacağı beklentisine girdi.

MEB ÖĞRETMENLERİN İSTİSNA TUTULMASINI İSTEDİ

Bakanlıklar, yarım zamanlı çalışmadan istisna tutulacak hizmet sınıfı, unvan ve kadrolardaki memurlar ile ilgili görüşlerini Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na iletti. Yarım zamanlı çalışmanın en kolay uygulanacağı düşünülen Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),bütün öğretmenlerin uygulamadan istisna tutulması yönünde görüş verdi. Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı, öğretmenlikten sonra en çok kadın memurun çalıştığı hemşire ve polislerle ilgili olumlu görüş bildirdi. Ancak, bakanlığa bağlı hemşirelerin yarım zamanlı çalışması konusunda olumlu görüş verilmekle birlikte, üniversite hastanelerinde çalışan hemşireler kapsam dışı tutuldu.

Dışişleri Bakanlığı büyükelçi ve büyükelçi yardımcılarının; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise gemi kaptanlarının kapsam dışı bırakılmasını istedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bakanlıklardan, istisnaları olabildiğince daraltmaları çağrısıyla yeniden görüş istedi.

Bakanlıkların, yönetmelik çıktığında çocuğu bulunan bütün memurların yarım zamanlı çalışma başvurusunda bulunacağı endişesiyle hareket ettiği anlaşılıyor. Oysa yarım zamanlı çalışmanın memurlar açısından önemli mali sonuçları da olacak. Memurlar bu dönemde mali haklarını ve sosyal yardımları yarım alacaklar. Sosyal güvenlik primleri yarım yatırılacak. . Derece yükselmesi ile kademe ilerlemesi için aranan süreler açısından bu şekilde çalışılan dönemdeki hizmet süreleri yarım olarak dikkate alınacak

Yönetmelik çıktığında, bu haktan daha çok ekonomik durumu iyi olan memurlar ile çocuklarını emanet edebilecekleri güvenilir bakıcı veya kreş bulamadıkları için çaresiz kalan memurların yararlanması bekleniyor.

BABALAR DA YARARLANABİLECEK

Yarım zamanlı çalışan memurların çalışma saatleri kurumları tarafından belirlenecek. Eşi doğum yapan erkek memurlar da yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanabilecek. Ancak, bu hakkı aynı anda eşlerden sadece biri kullanabilecek.

YARIM ÇALIŞILAN GÜNLER İÇİN BORÇLANMA HAKKI

Yarım zamanlı çalışan memurların bu dönemdeki fiili hizmet süreleri ile prim ödeme gün sayıları yarım olarak hesaplanacak. Beş yıl yarım zamanlı çalışan kişi, 2.5 yıl çalışmış gibi kabul edilecek. Dileyen memurlar eksik günlerin primini, borçlanma suretiyle kendileri tamamlayabilecek.