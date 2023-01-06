Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sosyal Güvenlik Memur
ABONE OL

Memurun ilave zammı enflasyondan indirilmeyecek

Memur maaşlarına normal artışın üzerine 13.52 puan, emekli aylıklarına da 14.6 puan ilave zam yapıldı. Geçen yıl memurlara verilen 2.5 puanlık ilave zam enflasyondan mahsup edilirken, bu yıl verilen ilave zam mahsup edilmeyecek. Böylece memurlar yıllar sonra ilk defa enflasyonun üzerine “refah payı” alacaklar. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Memurun ilave zammı enflasyondan indirilmeyecek

Memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 30’a yükseltilmesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulması ile çok önemli bir detay ortaya çıktı. Bu önemli detaya geçmeden önce, genel bilgi verelim.

Normalde yüzde 15.4 olması gereken SSK ve BAĞ-KUR emekli aylığı ile yüzde 16.48 olması gereken memur maaş artışı yüzde 30’a tamamlanacak. Böylece, normal artışın üzerine SSK ve BAĞ-KUR’lulara 14.6 puan, memurlara ise 13.52 puanlık ilave artış sağlanacak.

SSK ve BAĞ-KUR’lulara normalde sadece son 6 ayda gerçekleşen enflasyon oranında maaş zammı yapılıyor. AK Parti iktidarları döneminde 2003, 2004, 2005, 2010 ve 2011 yıllarında ise enflasyon oranının üzerine refah payı artışı yapıldı.

Memurların maaş artışları ise toplu sözleşme ile belirleniyor. Altı aylık dönemdeki enflasyon toplu sözleşme ile belirlenen oranı aşarsa enflasyon farkı bir sonraki 6 aylık dönemin başında, yani ocak ve temmuz aylarında yansıtılıyor. Ayrıca yeni dönemin toplu sözleşme zammı uygulanıyor.

Uzun süredir enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle toplu sözleşme ile belirlenen oran enflasyonun altında kalıyordu. Böylece memurlar da SSK ve BAĞ-KUR’lular gibi fiilen sadece enflasyon oranında maaş zammı alabiliyorlardı.

2022 YILINDAKİ YÜZDE 2.5’LİK İLAVE ZAM ENFLASYONLA ERİDİ

Geçen yıl ocak ayında memur maaşlarına normalde yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı yapılacaktı. Aralık ve ocak ayındaki yüksek enflasyon nedeniyle yüzde 5 toplu sözleşme zammına 2.5 puanlık ilave yapıldı. Böylece toplu sözleşme zammı yüzde 5’ten 7.5’e çıkartıldı. Kanunla verilen 2.5 puanlık ilave zam, ocak – haziran dönemindeki enflasyondan mahsup edildi. Temmuz ayında ödenen memur maaşları 2.5 puanlık mahsuplaşma ile hesaplandı.

Geçen yıl ocakta aylık enflasyon bile yüzde 11.10 olduğu için, verilen 2.5 puanlık ilave zammın yarattığı ferahlık da yaklaşık bir hafta sürdü.

Geçen yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 42.35 çıkarken, bu uygulama dolayısıyla memurların temmuz ayındaki maaş zammı yüzde 41.69’da kaldı.

Eğer yüzde 2.5’lik ilave zam enflasyondan mahsup edilmeseydi temmuz ayında memur maaşlarına yüzde 45.06 oranında zam yapılacaktı.

YÜZDE 13.52’LİK İLAVE ZAM ENFLASYONDAN MAHSUP EDİLMEYECEK

Bu yıl memur maaşlarına yapılan 13.52 puanlık ilave zam, enflasyondan mahsup edilmeyecek. Ocak ayında yapılacak yüzde 30’luk artışın 8 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Temmuz ayında memur maaş zammı hesaplanırken, ocak – haziran döneminde yüzde 8’lik toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı da ilave edilecek.

Bunun ne fayda sağlayacağını bir örnekle anlatalım. Ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 22 oldu diyelim. Yüzde 13.52’lik ilave zam enflasyondan mahsup edilseydi (yüzde 8 toplu sözleşme zammı + yüzde 13.52 ilave zam = 21.52’ye ulaşacağı için) sadece yüzde 0.4’lük bir enflasyon farkı ortaya çıkacaktı. Buna yılın ikinci yarısının yüzde 6 olan toplu sözleşme zammı eklendiğinde temmuz ayında yüzde 6.4 oranında maaş zammı yapılacaktı.

Oysa, şimdi sadece yüzde 8 oranındaki toplu sözleşme zammı mahsup edilecek. Böylece, enflasyon yılın ilk yarısında yine yüzde 22 çıkarsa temmuz ayında yüzde 6.4 yerine yüzde 19.74 oranında maaş zammı yapılacak.

SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan ilave zam enflasyondan mahsup edilmiyor. SSK ve BAĞ-KUR’lular, ocak – haziran döneminde enflasyon yüzde 22 çıkarsa, temmuz ayında yüzde 22 oranında zam alacaklar. Bu yıl fiilen enflasyonun üzerinde 14.6 puanlık refah payı almış olacaklar.

Gerek memurlar, gerekse emekliler elde edecekleri bu refah payı ile alım gücünde yaşanan geçmiş yıllardaki kayıplarının sadece bir kısmını telafi edecekler. Bunun da altını çizmek gerekir.

“AK PARTİ İKTİDARINDA MEMURA İLK DEFA REFAH PAYI”

MEMUR – SEN’in Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde memura ilk defa refah payı verildiğini söyledi. Tonbul, refah payı yüzde 13.52’lik oran yerine seyyanen verilseydi daha iyi olacağını belirterek, “Seyyanen kişi başına örneğin 3 bin lira refah payı verilseydi düşük maaş alan memurlar ile yüksek maaş alan memurlar arasındaki makas açılmazdı. Alttaki memurlar daha iyi istifade ederdi. Yine de iyi bir başlangıç oldu, inşallah arkası gelir” dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Geçici kıdem tazminatı tavanı belli oldu! Kıdem tazminatı tavanı 2023 ne oldu? - Güncel haberler
SOSYAL GÜVENLİK Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
3600 ek gösterge emekli maaşı ve ikramiyelere nasıl yansıyacak?
SOSYAL GÜVENLİK 3600 ek gösterge ile maaş ne olacak?
Son dakika haberi: EYT kanun teklifinin haftaya Meclis'e sunulması bekleniyor! EYT ne zaman yasalaşacak, ne zaman Meclis'e gelecek?
SOSYAL GÜVENLİK EYT kanun teklifinin haftaya Meclis'e sunulması ...
MEMUR MAAŞ ZAMMI (En düşük ve en yüksek!) Memur maaşı ve emekli maaşı zamlandı! 2023 Ocak emekli zammı ve memur zammı ne kadar oldu, kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?
SOSYAL GÜVENLİK İşte zamlı memur maaşları
Emekli ve memur MAAŞI HESAPLAMA: Emekli maaşı ve memur maaşına refah payı eklendi! Memur ve emekli zammı 2023 Ocak ne kadar, kaç TL oldu? Memur ve emekli maaşı hesapla
SOSYAL GÜVENLİK İşte memur ve emeklinin yeni maaşları
Memurlarda yıllık maaş artışı yüzde 77.11 oldu
SOSYAL GÜVENLİK Memurlarda yıllık maaş artışı yüzde 77.11 oldu
MAAŞI HESAPLA! Memur zammı ve emekli zammında refah payı artışı! 2023 Ocak Memur maaşı ve emekli maaşı ne kadar, kaç TL oldu? Emekli, memur maaşı oranı yüzde hesaplama
SOSYAL GÜVENLİK Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu
Enflasyon farkı tamam, gözler refah zammında! Memur maaşı ve emekli maaşına refah payı gelecek mi?
SOSYAL GÜVENLİK Maaşa refah zammı hesapları
Memur maaşı ile asgari ücret makası nasıl daraldı? - Son dakika ekonomi haberleri
SOSYAL GÜVENLİK Asgari ücret memur maaşını yendi
EYT’de kıdem tazminatına dikkat! - EYT Haberleri
SOSYAL GÜVENLİK EYT’de kıdem tazminatına dikkat!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.