Ekol Göz Menemenspor: 1 - Osmanlıspor: 2
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Turgut Doman, Uygar Bebek, Ali Tuna
Ekol Göz Menemenspor: Selmani, Trtovac, Taşkın Çalış (Dk. 75 Hüseyin Çolak),Mustafa Çeçenoğlu, Muhammed Ali Doğan, Ali Özgün, Alberk Koç, Canberk Aydın, Sangare (Dk. 68 Mehmet Boztepe),Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 46 Tayfun Aydoğan)
Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Eren İyican, Ayuk, Beykan Şimşek (Dk. 78 Mertan Caner Öztürk),Okan Deniz (Dk. 82 Tamer Aşık),Blagojevic, Halil İbrahim Esen (Dk. 90+1 Barış Zeren),Hasan Kılıç, Atakan Rıdvan Çankaya, Erdem Çetinkaya, Oğuz Yıldırım
Goller: Dk. 7 Beykan Şimşek, Dk. 70 Erdem Çetinkaya (Osmanlıspor),Dk. 87 Mustafa Çeçenoğlu (Ekol Göz Menemenspor)
Sarı Kartlar: Dk. 20 Hasan Kılıç, Dk. 54 Oğuz Yıldırım, Dk. 55 Beykan Şimşek, Dk. 57 Ayuk, Dk. 86 Ahmet Eyüp Türkaslan (Osmanlıspor),Dk. 57 Mustafa Çeçenoğlu, Dk. 58 Muhammed Ali Doğan (Ekol Göz Menemenspor)
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