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Türkiye’deki faaliyetlerinde 53'üncü yılına adım atan Mercedes-Benz Türk, ana şirketi Daimler AG’nin başlattığı küresel değişim stratejisi doğrultusunda, iştiraki olan diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yeni bir yapılanmaya gidiyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı itibarıyla Mercedes-Benz’in Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar ile Kamyon ve Otobüs gruplarının faaliyetleri 2 ayrı şirket yapısı altında toplandı.

Bu kapsamda, Kamyon ve Otobüs faaliyetleri “Mercedes-Benz Türk A.Ş.” şirketi altında, Otomobil ve Hafif Ticari Araçlar faaliyetleri ise yeni kurulan “Mercedes-Benz Otomotiv Tic. Ve Hiz. A.Ş.” adı altında yürütülüyor.

Süer Sülün “Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı” olarak görevini sürdürürken yeni şirkete ise Şükrü Bekdikhan'ın “Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı” olarak atandığı açıklandı.

'2020'DE PAZAR YÜKSELİŞE GEÇECEK'

Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Süer Sülün, "2019 yılı içinde Aksaray’dan 275 bininci kamyonumuzu, Hoşdere’den de 90 bininci otobüsümüzü banttan indirdik. Şirket içindeki yeni yapılanmamızla müşterilerimize çok daha hızlı ve pratik çözümler sunacağız. 2020 yılında hem iç pazarın hem de ihracat pazarlarının yavaş ama emin adımlarla yükselişe geçeceğine inanıyoruz" diye konuştu.

2019 yılını, 9 bin 862 adet satışla kapattıklarını kaydeden Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Premium segment satışları pazarın daralma hızından daha yüksek bir oranda geriledi. 2020 yılına, geçtiğimiz yılın son çeyreğinin verdiği olumlu izlenimle birlikte daha pozitif bir beklenti içerisinde girdik. Yeni şirket yapımızla markamız çok daha müşteri odaklı, daha bağımsız bir yapılanmaya geçti. 2020 yılını premium segmentin lideri olarak kapatmayı hedefliyoruz" dedi.