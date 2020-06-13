Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

Mercedes-Benz'in, kompakt SUV sınıfında yedi kişilik oturma kapasitesine sahip ilk modeli GLB, tanıtımının üzerinden geçen 1 yılın ardından Türkiye’de satışa sunuldu.

163 beygirlik turbo benzinli motor ve 7 ileri otomatik şanzımanın standart olarak sunulduğu GLB'nin 406 bin TL’den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini aldığı açıklandı.

Sosyal mesafe uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen dijital lansmanda açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Bugün gerçekleştirdiğimiz GLB’nin dijital lansmanıyla bu seriye bir premium kompakt SUV daha ekleyerek, özellikle kalabalık ailelere uygun bir alternatif sunuyoruz" dedi.

Türkiye'ye getirecekleri bir sonraki modelin yeni GLA olacağını kaydeden Bekdikhan, "Tüm modellerimizin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’deki hedefimiz, premium kompakt sınıfta en fazla alternatifi sunarak liderliği sağlamak" diye konuştu.

KARDEŞLERİNDEN 10 CM DAHA UZUN

Yapılan açıklamaya göre, uzunluğu 4 bin 634 mm, genişliği bin 834 mm ve yüksekliği bin 658 mm olan GLB, 2 bin 829 mm ile diğer kompakt Mercedes-Benz modellerinden 10 cm daha fazla aks mesafesine sahip.

Beş koltuklu kullanımda 570 litre bagaj hacmi sunan GLB'nin, arka koltukların katlanmasıyla bin 805 litreye kadar alan bulundurduğu belirtildi.

Arka koltuk grubunun ileri-geri kaydırılması ile de bagaj hacminin 130 litreye kadar artırılabildiği bilgisi verildi.

GLB, markanın yedi koltuklu oturma düzeni sunan ilk kompakt sınıf modeli olarak öne çıkarken, diğer yedi koltuklu modellerde olduğu gibi üçüncü koltuk sırasında iki adet bağımsız koltuk kullanıma sunuluyor.

Aracın dış tasarımında markanın büyük boy SUV modeli GLS'den izler görmek mümkünken, iç mekanda ise Alman markanın diğer kompakt modelleri ile ortak bir kokpit yer alıyor.