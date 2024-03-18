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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Mart ayı TCMB faiz toplantısı saat kaçta? - Merak Edilenler Haberleri

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Mart TCMB faiz toplantısı saat kaçta?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı faiz toplantısı için geri sayım başladı. Fatih Karahan başkanlığında toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, mart ayı faiz kararı açıklanacak. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay yapılan, PPK toplantısında politika faizi yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu. İşte 2024 Mart ayı TCMB faiz kararının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2024 - 20:14 Güncelleme: 18.03.2024 - 20:14
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        1

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın üçüncü toplantısında faiz kararını belirlemek üzere bir araya geliyor. Merkez Bankası'nın bu toplantıda faiz konusunda nasıl bir adım atacağı piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Peki, "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Mart ayı TCMB faiz toplantısı saat kaçta?" İşte Merkez Bankası faiz toplantısı tarihi...

        2

        MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı 21 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek.

        3

        ŞUBAT AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), piyasaların beklediği şekilde haftalık gösterge repo faizinde değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 45,00 olarak kaldı.

        4

        TCMB ANKETİNE GÖRE YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Merkez Bankası 2024'ün ilk anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Gelecek 12 ay sonundaki TÜFE beklentisi ise yüzde 39,09 olarak belirlendi.

        Ankette yıl sonu dolar/TL tahmini 40 olarak gerçekleşti. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 39,46 TL iken, bu anket döneminde 40,64TL olarak gerçekleşti.

        TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,50 iken, bu anket döneminde yüzde 45 olarak gerçekleşti.

        5

        MERKEZ BANKASI TOPLANTISI TARİHLERİ 2024

        21 Mart 2024

        25 Nisan 2024

        23 Mayıs 2024

        27 Haziran 2024

        25 Temmuz 2024

        22 Ağustos 2024

        19 Eylül 2024

        17 Ekim 2024

        21 Kasım 2024

        26 Aralık 2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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