Merkez Bankası faiz kararları ne zaman açıklanacak? Merak konusu oldu. Tüm gözler Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun (PPK) açıklayacağı faiz kararına çevrilecek. PPK son olarak geçtiğimiz ay repo faizini 100 baz puanlık düşürerek 16'dan 15'e çekmişti.

MERKEZ BANKASI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 16 Aralık saat 14.00'da faiz kararını açıklayacak.

MB FAİZ KARARI NE OLUR?

Merkez Bankası kasım ayı faiz kararına göre Politika Faizi 100 baz puan düşürülmüştü. Yüzde 15'e çekilmişti.

Bu hafta gözler Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararında olacak. Bu toplantıdan yeni bir faiz indirimi bekleniyor.

20 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans anketinde beklentilerinin medyanı 100 baz puan indirim yönünde gerçekleşti.

Reuters anketine katılan 13 kurumun 12’si de haftalık repo faizinin 25 ila 200 baz puan indirilmesini beklediğini belirtti. Bu ankette de beklentilerin medyanı 100 baz puan indirim oldu.