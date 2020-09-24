Dün 7.7008'den kapatan kur, Perşembe günü en yüksek 7.7186 seviyesini görmesinin ardından TSİ 09.45'te önceki kapanışa yatay bir şekilde 7.7012'den işlem gördü. Euro/TL kuru fazla değişmeyerek 8.9823'ten alıcı buldu. Kur sepeti 8.3406 oldu.

Bloomberg HT Araştırma Birimi’nin düzenlediği ankete katılan 18 kurumun medyan tahminine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Perşembe günkü toplantısında, politika faizini değiştirmemesi, ancak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini artırması bekleniyor.

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, Merkez Bankası’nın başlangıç olarak 150 baz puanlık bir faiz artışı yapması gerektiğini belirtti. Bürümcekçi, “Manşet ve çekirdek enflasyonun %12 ve üzeri seyrini koruması yüksek olasılık görünürken, gelecek enflasyon beklentilerinin yükselişini sürdürmesi, Türkiye’nin risk primini yansıtan CDS oranlarının yüksekliğini koruması ve TL’de değer kaybı baskısının artması nedeni ile TCMB’nin faiz koridorunu oluşturan tüm faizleri başlangıç olarak 150 baz puan artırması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası faiz kararının bugün saat 14:00’da duyurulacağı açıklandı.