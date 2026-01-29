Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 13.781,36 %2,79
        DOLAR 43,4249 %0,04
        EURO 52,0487 %0,25
        GRAM ALTIN 7.727,63 %2,99
        FAİZ 34,50 %1,08
        GÜMÜŞ GRAM 166,10 %2,23
        BITCOIN 87.960,00 %-1,48
        GBP/TRY 59,9863 %0,04
        EUR/USD 1,1961 %0,06
        BRENT 69,93 %2,24
        ÇEYREK ALTIN 12.634,68 %2,99
        Haberler Ekonomi Para Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı - Para Haberleri

        Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özeti'nde, imalat sanayi firmalarına yönelik anket verilerinin yılın son çeyreğinde kayıtlı iç piyasa siparişlerinde artışa işaret ettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 14:52 Güncelleme: 29.01.2026 - 14:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        PPK Toplantı Özeti yayımlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TCMB PPK Toplantı Özeti'nde, imalat sanayi firmalarına yönelik anket verilerinin yılın son çeyreğinde kayıtlı iç piyasa siparişlerinde artışa işaret ettiği belirtilerek, "Son çeyreğe ilişkin göstergeler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir." ifadesine yer verildi.

        TCMB Para Politikası Kurulunun 22 Ocak'taki toplantısına ilişkin özet yayımlandı.

        Özette, küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin bir önceki PPK dönemine göre azalmaya devam ederken jeopolitik risklerin belirgin şekilde yükseldiği bildirildi.

        Küresel büyüme tahminlerinde görülen sınırlı iyileşme eğiliminin mevcut PPK döneminde de sürdüğü vurgulanan özette, ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin azalmış olmasına karşın, artan korumacılık ve son dönem jeopolitik gelişmelerin büyüme görünümü üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu kaydedildi.

        REKLAM

        Bu çerçevede zayıf ve kırılgan görünümün devam edeceği, Türkiye’nin dış ticaret ortaklarının ihracat paylarıyla ağırlıklandırılan küresel büyüme endeksinin 2025 yılında yüzde 2,1 arttığı, 2026 yılında ise yüzde 2,4 artacağının tahmin edildiği belirtilen özette, "Küresel talep görünümündeki görece zayıf seyir ve arz yönlü gelişmeler, ham petrol fiyatlarını baskılamaya devam ederken enerji emtia fiyatları, düşük seyrini korumaktadır. Diğer taraftan, endüstriyel ve değerli metal fiyatları kaynaklı olarak enerji dışı emtia fiyatları, artış eğilimini sürdürmüştür. Jeopolitik riskler, özellikle ham petrol ve değerli metal fiyatlarında artış olasılığını güçlendirmektedir." ifadelerine yer verildi.

        "Enflasyon üzerindeki riskler küresel ölçekte geçerliliğini koruyor"

        Özette, enflasyon üzerindeki riskler küresel ölçekte geçerliliğini korurken merkez bankalarının bu riskleri gözeterek faiz indirimlerini sürdürdüğü belirtildi.

        Son dönemde risk iştahındaki dalgalanmalara bağlı olarak, ülkeler bazında ayrışmakla birlikte, gelişmekte olan ülke hisse senedi piyasalarından portföy çıkışlarının gözlendiğine işaret edilen özette, küresel belirsizlikler ve jeopolitik gelişmelerin portföy hareketleri üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtildi.

        Kasım ayında perakende satış hacim endeksinde aylık bazda yüzde 1,5, çeyreklik bazda ise yüzde 3 artış gerçekleştiği ifade edilen özette, şunlar kaydedildi:

        "Altın hariç perakende satışların çeyreklik artışı daha düşük olmuştur. Aynı dönemde ticaret satış hacim endeksi, aylık bazda yüzde 0,5 artmış, çeyreklik bazda ise toptan ticaretteki azalış kaynaklı olarak yüzde 0,4 gerilemiştir. Hizmet üretim endeksi, kasım ayında sınırlı artış kaydetmiştir. Çeyreklik bazda ise ikinci çeyrekte başlayan yatay seyrin yılın son çeyreğinde de devam ettiği görülmektedir. Kartla yapılan harcamalar, son çeyrekte artışını sürdürmüştür. Diğer yandan, kart kullanım oranında son yıllarda görülen artışın etkisi dışlandığında tüketim harcamalarının daha ılımlı gerçekleştiği değerlendirilmektedir. Beyaz eşya satışları kasım ayında düşmüş, otomobil satışları aralık ayında gerilemekle birlikte son çeyrekte artışını sürdürmüştür. İmalat sanayi firmalarına yönelik anket verileri, yılın son çeyreğinde kayıtlı iç piyasa siparişlerinde artışa işaret etmiştir. Özetle, son çeyreğe ilişkin göstergeler, talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump "yoyo gibi oynarım" demişti! Fed'in 2026'nın ilk faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?

        Piyasalar Fed'in faiz kararına odaklanırken altının onsu 5 bin 262 dolara çıkarak rekor tazeledi. Dün açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "dolar ile yoyo gibi oynarım" dedi. Bu açıklamanın piyasaya etkisi ne? Mayıs ayınca görev süresi dolacak Fed Başkanı Powell'ın bugünkü faiz kararı sonrası açıklamal...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altında, dolarda ne oluyor?
        Altında, dolarda ne oluyor?
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        AKOM'dan İstanbul için kar yağışı uyarısı! Tarih verdi
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi?
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        G.Saray'a Avrupa'da dev gelir: Kasasını doldurdu!
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        “Terörsüz Türkiye; terörsüz Suriye, terörsüz Irak demektir”
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Fenerbahçe, Avrupa'da zafer peşinde: İşte 11'ler!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        Yük dağılımı kontrol edilmedi, facia geldi!
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Heyelanda eşi ve 2 çocuğunu kaybetmişti!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        Beşiktaş, Asllani'de sona doğru!
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        2023 ve 2024'te topladık 2025'te kâr aldık
        Bu filmler NASA onaylı!
        Bu filmler NASA onaylı!
        Çareyi pankart açmakta buldu
        Çareyi pankart açmakta buldu
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        "Yeraltında en az 1 trilyon dolar var"
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Avukat 1 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        Çifte cinayette failin karısı için suça iştirak açıklaması
        İlk donör heyet karşısında
        İlk donör heyet karşısında
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        Amazon'da sızan "Project Dawn" e-postası paniğe yol açtı
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse
        Aziz İhsan Aktaş davasında 3.celse