        Haberler Bilgi Gündem Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattında son durum nedir, seyahat süresi kaç saate düşecek, hat ne zaman açılacak?

        Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattında son durum nedir, seyahat süresi kaç saat olacak?

        Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattının inşası sürüyor. Projede şu ana kadar yüzde 85 oranında ilerleme sağlanırken, hattın tamamlanmasıyla birlikte Mersin-Gaziantep arasındaki ulaşım süresi önemli ölçüde kısalacak. Mevcut durumda 6 saat 23 dakika süren yolculuk, hızlı tren hattının hizmete girmesiyle 2 saat 15 dakikaya inecek. Peki, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattı ne zaman açılacak?

        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 15:11
        Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje kapsamında şu ana kadar 13 tünel, 32 köprü ve toplam 6 bin 396 metre uzunluğunda 11 viyadüğün inşası tamamlandı. Büyük ölçüde ilerleme kaydedilen tren hattında çalışmaların yüzde 85'i tamamlanmış durumda. Peki, yeni hat ne zaman açılacak ve seyahat süresi ne kadar olacak?

        MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TREN SEYAHAT SÜRESİ NE KADAR?

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı Projesi'yle Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceklerini bildirdi.

        Projeyle, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep güzergahında mevcutta 361 kilometre olan mesafeyi, yük için yüksek standarda ve yolcu treni için 200 kilometre hıza uygun yeniden inşa ettiklerine işaret eden Uraloğlu, "Yeni durumda yolu 312,5 kilometreye indireceğiz. Projeyle, Mersin-Gaziantep güzergahında 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşüreceğiz. Saatte 200 kilometre tasarım hızı ile bu hatta yılda ortalama 3,1 milyon yolcu ve yaklaşık 37,1 milyon ton yük taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        MERSİN-ADANA-OSMANİYE-GAZİANTEP HIZLI TRENİ NE ZAMAN AÇILACAK?

        Hat kapsamında 13 tünel, 32 köprü ile toplam 6 bin 396 metre uzunluğunda 11 viyadük inşa ettiklerini kaydeden Uraloğlu, "Hat genelinde yüzde 85 ilerleme sağladık. Çukurova Havalimanı bağlantısında yüzde 90 ilerleme sağladık. Tarsus geçişinde yüzde 80 seviyesindeyiz. Toprakkale-Mamure güzergahındaki 17 kilometrelik kesimi de tamamladık. Proje genelindeki yapım çalışmalarımızı 2028 yılında tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
