Mersin Büyükşehir'den yeni meydan

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Kırmızı Lacivert ve Özel İdare İş Merkezi'nin yerine inşa edilen "Kırmızı Lacivert Kent Meydanı", vatandaşların kullanımına açtı.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, toplam 3 bin 584 metrekare proje alanına sahip meydanda, bin 680 metrekare yürüyüş yolu ile bin 903 metrekare yeşil alan yer alıyor. Alanda farklı boyutlarda toplam 14 adet altı betonarme, üstü ahşap oturma birimi ile 21 adet bank bulunuyor. Yeşil alan düzenlemeleri kapsamında ise meydana toplam 99 adet ağaç dikildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, "Uzun yıllardır kent yaşamamızın önemli noktalarından biri olan bu alan, yapılan düzenlemelerle birlikte artık modern, estetik ve yaşayan bir kent meydanına dönüştü. Vatandaşlarımızın nefes alacağı, bir araya geleceği ve şehrin sosyal hayatına değer katacak yeni bir yaşam merkezi oldu. Bu meydan aynı zamanda, kentimizin geleceğine yönelik kapsamlı dönüşüm vizyonunun önemli bir parçasıdır" dedi.

Mersin'in tarihi ve ticari kimliğini yeniden ayağa kaldıracak olan "Taş Bina Kent Müzesi" ve "Kasaplar Çarşısı" restorasyon projelerinin ihale süreçlerine de başladıklarını bildirerek, devam eden projeler hakkında bilgi veren Gökpınar, şunları kaydetti:

"Restorasyonu devam eden Karamancılar Konağı'ndaki müze çalışmalarımız da bu dönüşüm sürecinde kendine önemli bir yer bulacaktır. Zafer Çarşısı alanında başlatılan dönüşümle birlikte, bölgenin tamamında büyük bir yenileme süreci başlıyor. Hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle bu alan daha güvenli, daha estetik ve daha işlevsel bir şehir merkezine dönüşerek, şehrimizin yeni cazibe noktalarından biri olacak. Tüm bu çalışmaların sonunda; şehrimizin kalbinde herkes için daha yaşanılabilir, daha güçlü ve daha değerli bir merkez ortaya çıkacak."