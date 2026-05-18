        Mersin'de "Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği" | Son dakika haberleri

        Mersin Büyükşehir'den "Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği"

        Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Kampüslerinde çocukların Akıl ve Zeka Atölyesi'nde kendi hayal dünyalarıyla ürettikleri oyunlar, şenliğe dönüştü. Çocukların analitik düşünme, hızlı karar verme ve problem çözme becerilerinin gelişimine katkı sunan çalışmalar kapsamında geçen yıl açılan Çocuk Kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar, şenliğe renk kattı

        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 14:54
        Mersin Büyükşehir Belediyesi, "Akıl ve Zekâ Oyunları Şenliği" düzenledi. Geçen yıl açılan Çocuk Kampüslerinde eğitim alan öğrencilerin tasarladığı oyunlar, geleneksel oyunların yanında şenliğe renk kattı.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 7'den 77'ye herkesin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte, 3 boyutlu yazıcılarla üretilen oyunlar büyük beğeni topladı.

        Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, gerçekleştirilen organizasyonun, Çocuk Kampüslerinin bir uzantısı olan Akıl ve Zeka Oyunları Atölyesi’nin etkinliği olduğunu söyledi.

        Bir yıldır aktif olarak hizmet veren Çocuk Kampüsleri sayesinde yüzlerce çocuğa ulaştıklarını belirten Öztürk, "3 yaş üstü çocuklardan ailelere kadar birçok kişi burada keyifli vakit geçirdi. Bu şenliğimizin amacı; çocuklara analitik düşünme alışkanlığı kazandırmak, hızlı karar verme ve problem çözme yetilerini geliştirmek" dedi.

        Atölyelerde 3D yazıcılarla üretilen oyun materyallerinin şenlikte kullanıldığını ifade eden Öztürk, "Burada yaklaşık 40 oyun bulunuyor. Strateji, dikkat, geometri, mantık ve odaklanma oyunlarının yanı sıra geleneksel oyunlar da yer alıyor. Bu oyunların tamamı çocuk kampüslerindeki 3D yazıcılarda üretildi. Çocuklar da şenliğe büyük bir keyifle katılım sağladı" ifadelerini kullandı.

        İlk defa oyunları deneyimleyen 3. sınıf öğrencisi Enis Akalan, "Bugün çok eğlendim, bu etkinliğin devamını istiyorum. Kedi-fare, robotik kaplama, sudoku oyunu var. Bu etkinlik düzenlenmese çoğu oyunu oynayamayacaktım. Özellikle de sudokuyu hiç bilmiyordum, çok eğlendim" dedi.

        Oyunları çok sevdiğini söyleyen Yağmur Kılınç (9), "Şurada küpler var, o küpler de güzel bir oyun. Şimdi dama oyununu öğrenmeye çalışıyorum. Güzel oldu yani, herkese değişiklik oldu. Güzel hava verdi" dedi.

        Zeynep Akgül (9) ise, "Kahvaltı yapmadan buraya oturdum. Evde oturmak yerine buraya gelip, çok eğlendim" diyerek, saatlerce oyun oynadığını anlattı.

        Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği’nde Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da çocuklar için "Sihirbaz şov", "Kuzeyin Uşakları Horon Ekibi", "Jonglör Gösterisi" gibi keyifli gösteriler düzenlendi.

        Şenlik, Onur Erol tarafından verilen konser ile son buldu.

