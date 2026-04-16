Mersin'de bir kişi alacak verecek kavgasında başından vurularak öldürüldü
Mersin'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Yılmaz Kolcu, av tüfeğiyle başından vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi, Kolcu hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli D.Ü. gözaltına alındı
Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:19
Mersin’in Tarsus ilçesinde alacak verecek kavgasında 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.
BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI
İHA'daki habere göre olay; Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Kolcu (42) ile D.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
BAŞINDAN VURDU
Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında D.Ü., yanında bulunan av tüfeğiyle Yılmaz Kolcu’yu başından vurdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Ağır yaralanan Kolcu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından şüpheli D.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
