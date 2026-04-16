Mersin'de bir kişi alacak verecek kavgasında başından vurularak öldürüldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde alacak verecek kavgasında 1 kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

BİLİNMEYEN NEDENLE TARTIŞMA ÇIKTI

İHA'daki habere göre olay; Mersin’in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yılmaz Kolcu (42) ile D.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BAŞINDAN VURDU

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında D.Ü., yanında bulunan av tüfeğiyle Yılmaz Kolcu’yu başından vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan Kolcu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından şüpheli D.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.