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Mersin'de kaçak ve sağlıksız peynir imalathanesini mühürlendi

Mersin'de sağlıksız peynir ve süt üretimi yapılan imalathane zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Mersin'de kaçak ve sağlıksız peynir imalathanesini mühürlendi
Mide bulandıran görüntüler! İmalathane mühürlendi
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İHA

Mersin'de sağlıksız koşullarda peynir ve süt üretimi yaptığı belirlenen ruhsatsız bir imalathane zabıta ekiplerince mühürlendi.

Vatandaşların kötü koku şikayeti üzerine merkez Yenişehir ilçesi Eğriçam Mahallesi’ndeki bir apartmanın zemin katına giden belediye zabıta müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu bir şahsa ait olduğu belirlenen imalathanede ruhsatsız olarak kaçak üretim yapıldığını belirledi.

Hijyen şartlarına uyulmadan sağlıksız koşullarda peynir ve süt üreitimi yapıldığı tespit edilen imalathanede, 500 litre süt, 40 kilo peynir ve kaymak gibi süt ürünlerine imha edilmek üzere el konuldu.
İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimde, kaçak imalathanedeki tüm süt ve süt ürünlerine el konularak imha edildi.

Mühürlenen işyerini işleten şahıslar hakkında ise tutanak tutuldu.

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