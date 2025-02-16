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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mert Hakan Yandaş 'dalya' dedi! - Fenerbahçe Haberleri

        Mert Hakan Yandaş 'dalya' dedi!

        Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sarı-lacivertli formayla 100. Süper Lig maçına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.02.2025 - 19:21 Güncelleme: 16.02.2025 - 19:21
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        Mert Hakan Yandaş 'dalya' dedi!
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        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, son oynanan Anderlecht müsabakasının 11'ine göre kadroda 5 değişiklik yaptı.

        Deneyimli teknik adam, Anderlecht karşısında ilk 11'de şans verdiği Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic ve Edin Dzeko'yu yedek başlattı. Belçika ekibi karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Sebastian Szymanski ise cezası sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almadı.

        Mourinho, bu isimlerin yerine Mert Müldür, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca'yı Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

        Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Levent Mercan, Amrabat, Fred, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Tadic, Talisca, En-Nesyri 11'iyle sahaya çıktı.

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        Sarı-lacivertli takımda Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Burak Kapacak, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Edin Dzeko maça kulübede başladı.

        MERT HAKAN YANDAŞ 'DALYA' DEDİ

        Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla "dalya" dedi.

        Sarı-lacivertli ekipte 5. sezonunu geçiren deneyimli oyuncu, Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de 99 maçta forma giymişti.

        Teknik direktör Jose Mourinho'nun ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe forması altındaki 100. lig maçına çıkmış oldu.

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

        Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Diego Carlos, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Sebastian Szymanski, kadroda yer almadı.

        Sakatlığını atlatan ancak bireysel çalışan kaleci Dominik Livakovic de kadroda yer almayan bir diğer isim oldu.

        BURAK KAPACAK 566 GÜN SONRA KADRODA

        Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilen Burak Kapacak, sarı-lacivertli ekipte 566 gün sonra kadroda yer aldı.

        1 Ağustos 2024'te UEFA Konferans Ligi elemelerindeki Zimbru deplasmanında forma giyen Burak Kapacak, daha sonra Sivasspor'a transfer olmuştu.

        Sivasspor'da forma giydiği geçen sezonun son bölümünde yaşadığı sakatlık sebebiyle bu sezon ligin ilk bölümünde forma giyemeyen Burak Kapacak, Kasımpaşa maçıyla bu sezon ilk kez kadroya dahil edildi.

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