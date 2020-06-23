Fenerbahçe, transferde ismi sürekli Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ile anlaşmaya vardı... TRT Spor'un haberine göre; Sivasspor'un orta saha oyuncusu sarı lacivertli ekipten yıllık 12 milyon TL kazanacak. Galatasaray'ın 500-750 bin euro civarı imza parası önerdiği Mert Hakan için Fenerbahçe'nin 10 milyon TL imza parası ödeyeceği ifade edildi.

Şartlarda anlaşan tarafların, sezon sonu sözleşme imzalaması bekleniyor. Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla 31 resmi maça çıkan Mert Hakan, 10 gol atıp 4 asist yaptı.