        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mert Müldür maç sonu isyan etti: Bunu kabul etmem mümkün değil! - Futbol Haberleri

        Mert Müldür maç sonu isyan etti: Bunu kabul etmem mümkün değil!

        Fenerbahçe'nin Samsunspor karşısında yediği gollerde hatası olduğu düşünülen Mert Müldür'e tribünlerden büyük tepki geldi. Milli oyuncu sahada kendisine gösterilen tepkiye saygı duyduğunu ama tribündeki nişanlısının taraftarlarca hedef alınmasını kabul etmediğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Mert Müldür'den taraftara tepki!

        Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştığı Samsunspor'u son dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup etti. Heyecan seviyesi yüksek geçen karşılaşmada tribündeki taraftarlar zaman zaman Fenerbahçeli futbolcuları protesto etti.

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür de protestolardan nasibini alırken tribünde bulunan nişanlısının ağır küfürler nedeniyle ağlayarak stadı terk etmek zorunda kaldığını açıkladı ve taraftara tepki gösterdi.

        İşte Mert Müldür'ün açıklaması:

        "Bugün bana gösterilen tepkiye saygı duyuyorum. Futbolun içinde eleştiri de vardır, tepki de. Sahada olan bir oyuncu olarak bunun sorumluluğunu da her zaman üzerime alırım.

        Ancak bugün tribünlerde nişanlımı hedef alan sözler ve ağır küfürler beni gerçekten çok üzdü. Kendisi futbolun bir parçası değil ve sadece beni desteklemek için oradaydı. Buna rağmen böyle bir durumla karşı karşıya kalması ve stadyumu gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalmasını kabul etmem mümkün değil.

        Ben her zaman olduğu gibi bu forma için terimin son damlasına kadar mücadele etmeye devam etmeye devam edeceğim."

