Mertens, tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Zalgiris karşısında attığı golle sarı-kırmızılı takımın tarihine geçti
Giriş: 03.08.2023 - 01:02
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Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Galatasaray, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris'i konuk etti.
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Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazanarak toplamda 3-2'lik skora ulaştı ve bir üst tura yükselmeyi başardı.
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MERTENS TARİHE GEÇTİ!
Galatasaray'ın Zalgiris ile oynadığı maçta 31. dakikada fileleri havalandıran Dries Mertens tarihe geçti.