Mertens'ten Avrupa Ligi'nde rekor!

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ın sahasında Ukrayna takımı Dinamo Kiev ile oynadığı maçta sarı-kırmızılıların Belçikalı futbolcusu Dries Mertens, önemli bir rekorun sahibi oldu.

Mertens, 2009-2010 sezonuyla beraber Avrupa Ligi adıyla oynanan organizasyonda 70. maçına çıktı. 37 yaşındaki futbolcu böylece Avrupa Ligi’nde Portekizli eski kaleci Rui Patricio’yu geride bırakarak, en çok forma giyen oyuncu oldu.

Dries Mertens; Napoli ile 41, PSV ile 14, Galatasaray ile 9, Utrecht'te ile 6 kez Avrupa Ligi’nde maça çıktı.