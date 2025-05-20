Mertens'ten emeklilik açıklaması!
Galatasaray'da 3 yıl geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından geleceğine dair ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın 38 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, şampiyonluk sonrası ülkesinin basınından Sporza'ya açıklamalarda bulundu.
Mertens'in oğlu Ciro ile birlikte duygusal anların yaşadığı hatırlatılan haberde, Belçikalı yıldız o anlara açıklık getirdi. Mertens, "Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.
Emeklilik konusunda sözlerine devam eden 38 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden kafamdan birçok şey geçti." sözlerini sarf etti.
"NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"
Mertens, "Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var." diye konuştu.
Galatasaray'a 2022 yılında imza atan Mertens, sarı-kırmızılılarda 3 lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşadı.
Galatasaray forması altında 3 sezonda toplamda 134 maça çıkan Mertens, 24 gol attı ve 44 asist yaptı.