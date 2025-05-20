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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Mertens'ten emeklilik açıklaması! - Galatasaray Haberleri

        Mertens'ten emeklilik açıklaması!

        Galatasaray'da 3 yıl geçiren ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek Dries Mertens, şampiyonluğun garantilenmesinin ardından geleceğine dair ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2025 - 21:57 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:57
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        Galatasaray'ın 38 yaşındaki yıldızı Dries Mertens, şampiyonluk sonrası ülkesinin basınından Sporza'ya açıklamalarda bulundu.

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        Mertens'in oğlu Ciro ile birlikte duygusal anların yaşadığı hatırlatılan haberde, Belçikalı yıldız o anlara açıklık getirdi. Mertens, "Ne yapacağımı bilmiyorum." dedi.

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        Emeklilik konusunda sözlerine devam eden 38 yaşındaki yıldız futbolcu, "Gerçekten bilmiyorum. Bu yüzden kafamdan birçok şey geçti." sözlerini sarf etti.

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        "NE OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

        Mertens, "Ne olacağını göreceğiz. Her zaman futbolu bırakmayı dört gözle beklediğimi söylemişimdir. Kariyerimden sonra yapmak istediğim çok şey var." diye konuştu.

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        Galatasaray'a 2022 yılında imza atan Mertens, sarı-kırmızılılarda 3 lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa sevinçleri yaşadı.

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        Galatasaray forması altında 3 sezonda toplamda 134 maça çıkan Mertens, 24 gol attı ve 44 asist yaptı.

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