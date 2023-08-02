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        Haberler Magazin Merve Dizdar: Ticari boyutunu beceremiyorum, zaten teklif de gelmiyor  - Magazin haberleri

        Merve Dizdar: Ticari boyutunu beceremiyorum, zaten teklif de gelmiyor

        Cannes Film Festivali'nde 'Kuru Otlar Üstüne' ile 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazanan Merve Dizdar, başarısını sosyal medyada nakde çeviremedi. Sosyal medyayı çok da gerekli görmediğini dile getiren Dizdar, bu konuda "Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 10:14
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        Merve Dizdar, mayıs ayında düzenlenen 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' adlı filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında 'Altın Palmiye' kazandı.

        Cannes Film Festivali'nde bu dalda ödül kazanan ilk Türk oyuncu olan Merve Dizdar, bu başarısıyla ülkemize gurur yaşattı.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Merve Dizdar, Nişantaşı'nda görüntülendi.

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        "TATİLCİ BİRİ DEĞİLİM"

        Mekân çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Merve Dizdar, iş olarak yoğun bir yaz dönemi geçirdiğini ifade etti. Dizdar, "Yoğun bir sezon oluyor. Çalışmayı seviyorum. Kısa bir tatil yaptım geldim. Çok tatilci biri değilim. Daha az yapsam da olurdu" dedi.

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        "EZGİ MOLA ÇOK İYİ"

        Merve Dizdar, ayrıca önümüzdeki günlerde tatil için yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın yanına gideceğini söyledi. Mola'nın güzel bir hamilelik süreci geçirdiğini dile getiren Dizdar, bu konuda şunları söyledi: Evet, çok mutluyuz. Kendisi çok iyi. Fazla bilgi vermeyelim.

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        "SOSYAL MEDYAYI ÇOK SEVMİYORUM"

        Merve Dizdar, yöneltilen soru üzerine sosyal medyayı çok sevmediğini ifade etti. Dizdar, sosyal medyada bulundukları paylaşımlarla yüksek ücret kazanan ünlü isimlerin olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece... Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten.

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        Sosyal medyada bir milyon yüz bin takipçisi olan Merve Dizdar, ilk fotoğrafını 2013'te paylaştı.

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        Merve Dizdar'ın 10 yılda paylaştığı fotoğraf sayısı 513...

        #Merve Dizdar
        #ezgi mola
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