Merve Dizdar: Ticari boyutunu beceremiyorum, zaten teklif de gelmiyor

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"EZGİ MOLA ÇOK İYİ" Merve Dizdar, ayrıca önümüzdeki günlerde tatil için yakın arkadaşı Ezgi Mola'nın yanına gideceğini söyledi. Mola'nın güzel bir hamilelik süreci geçirdiğini dile getiren Dizdar, bu konuda şunları söyledi: Evet, çok mutluyuz. Kendisi çok iyi. Fazla bilgi vermeyelim.

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"SOSYAL MEDYAYI ÇOK SEVMİYORUM" Merve Dizdar, yöneltilen soru üzerine sosyal medyayı çok sevmediğini ifade etti. Dizdar, sosyal medyada bulundukları paylaşımlarla yüksek ücret kazanan ünlü isimlerin olduğunun hatırlatılması üzerine şöyle konuştu: Sosyal medyayı çok sevmiyorum. İşlerimi paylaşıyorum sadece... Orada vakit geçirmenin çok fazla vakit aldığını düşünüyorum. Orada olmasam daha iyi. Ben işin ticari boyutunu beceremiyorum. Kullanamadığım için teklif de gelmiyor zaten.