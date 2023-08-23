Merve Özbey sağlık durumunu hastaneden video paylaşarak duyurdu: Merve Özbey hastalığı ne?
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, hastalığı sebebiyle konserlerine ara verdiğini açıklamıştı. 35 yaşındaki şarkıcı, hastanede tedavi görmeye devam ediyor. Hayranları "Merve Özbey hastalığı ne, neden hastanede?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Merve Özbey sağlık durumu ile ilgili hastaneden video paylaştı. İşte, detaylar...
Merve Özbey, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerini ertelediğini açıkladı. Sevilen şarkıcı Merve Özbey, hastaneden paylaştığı video ile sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı. Peki, Merve Özbey hastalığı ne? İşte, Merve Özbey'in sağlık durumu...
MERVE ÖZBEY HASTALIĞI NE?
35 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçirdiği ameliyat sonrasında gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü açıklamıştı.
"KONSERLERİMİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIM" DEMİŞTİ
Merve Özbey, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadelerini kullanmıştı.
MERVE ÖZBEY SAĞLIK DURUMU NASIL?
Hastanede tedavisi devam eden Merve Özbey, sağlığıyla ilgili son durumu sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
"DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN"
Merve Özbey, hastane odasında çekilen videoda şu ifadeleri aktardı: Dün geceyi zor geçirmiş olsam da bugün enerjik uyandım. Hastanede zaman zor geçiyor. 6 ay kadardır sürüyor, bu uzun bir süreç benim için. Biraz durmam gerektiğini fark ettim. Ama durum iyiye gidiyor. En kısa zamanda çocuklarıma ve konserlerime kavuşmak istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin, güzel haberler vereceğim günleri bekliyorum.