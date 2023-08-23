Merve Özbey, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerini ertelediğini açıkladı. Sevilen şarkıcı Merve Özbey, hastaneden paylaştığı video ile sağlığıyla ilgili son durumu açıkladı. Peki, Merve Özbey hastalığı ne? İşte, Merve Özbey'in sağlık durumu...

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"KONSERLERİMİ İPTAL ETMEK ZORUNDA KALDIM" DEMİŞTİ

Merve Özbey, "Bir süre önce geçirdiğim operasyon sonrası birtakım komplikasyonlar gelişti. Buna yönelik hastanede devam eden tedavi süreci ve doktorların tavsiyesiyle 30 Ağustos'a kadar olan konserlerimi üzülerek iptal etmek zorunda kaldım. Sağlık günlerde yeniden buluşmak ve hep birlikte şarkılar söylemek dileğim ile..." ifadelerini kullanmıştı.