Haberler Magazin Meryem Uzerli festivalde boy gösterdi! Estetiği fazla kaçırınca eleştiri yağdı!

Meryem Uzerli festivalde boy gösterdi! Estetiği fazla kaçırınca eleştiri yağdı! Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Sevilen ismin son hali gündem oldu. Habertürk Giriş: 01.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:30 facebook

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SHOW TV ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem Sultan karakterini canlandıran oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ndeki haliyle gündem oldu.

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Will Smith, Johnny Depp, Sharon Stone, Diane Kruger ve Michelle Williams gibi Hollywood yıldızlarının katıldığı törende Meryem Uzerli de yer aldı.