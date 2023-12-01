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        Haberler Magazin Meryem Uzerli festivalde boy gösterdi! Estetiği fazla kaçırınca eleştiri yağdı!

        Meryem Uzerli festivalde boy gösterdi! Estetiği fazla kaçırınca eleştiri yağdı!

        Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Meryem Uzerli, Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ne katıldı. Sevilen ismin son hali gündem oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 14:30 Güncelleme: 01.12.2023 - 14:30
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        SHOW TV ekranlarının efsane dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl’da Hürrem Sultan karakterini canlandıran oyuncu Meryem Uzerli, katıldığı Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'ndeki haliyle gündem oldu.

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        Will Smith, Johnny Depp, Sharon Stone, Diane Kruger ve Michelle Williams gibi Hollywood yıldızlarının katıldığı törende Meryem Uzerli de yer aldı.

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        Kırmızı bir elbiseyle festivale katılan Meryem Uzerli’nin kombini çok beğenildi. Ünlü ismin yüzüne yaptırdığı estetikler ise sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri aldı.

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        Meryem Uzerli'ye sosyal medya kullanıcılarından: "Doğal halin mükemmeldi", "Keşke estetik yaptırmasaydın", "Mimikleri kaybolmuş" gibi yorumlar geldi.

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        İşte Meryem Uzerli'nin son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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