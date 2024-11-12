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        Haberler Magazin Meryem Uzerli: Maskülen adamlara ihtiyacımız var - Magazin haberleri

        Meryem Uzerli: Maskülen adamlara ihtiyacımız var

        Ünlü oyuncu Meryem Uzerli; "Sadece kızınızı koruyamayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin. Sağlıklı, maskülen adamlara ihtiyacımız var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 12.11.2024 - 11:11
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        'Maskülen adamlara ihtiyacımız var'
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        Meryem Uzerli, dün akşam katıldığı bir davette konuşma yaptı. Lara ve Lily Koi adında iki kız annesi olan Uzerli, "Sadece kızınızı koruyamayın. Erkek çocuklarınıza eğitim verin. Bu çok önemli bir şey. Fokus çok kadınlarda. Neden? Sağlıklı, maskülen adamlara ihtiyacımız var. Bu sağlıklı, maskülen adamlar, bir taşın altında ya da ağacın arkasında artık saklanmasınlar. Lütfen ön ön plana çıksınlar. Bütün adamlar bir kadından çıktı. Lütfen artık siz de ses verin" dedi.

        Meryem Uzerli, kızı Lara'nın babası Can Ateş ile olaylı bir ayrılık süreci yaşamıştı.

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        #Meryem Uzerli
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