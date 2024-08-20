"İŞ KANUNU GÜNÜMÜZ ÇALIŞMA KOŞULLARININ TAMAMINI KAPSAMIYOR"

İş Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin bir süredir çalışmanın olduğunu ve tablonun yavaş yavaş şekillenmeye başladığını belirten Göktaş'ın açıklamalarından konu başlıkları şöyle;

"İş Kanunu'nda temel bir sorun var; Kanun 122 maddeden oluşuyor, birkaç tane ek ve geçici madde var. 122 maddeyle günümüzdeki çalışma ilişkilerinin tamamını düzenleme imkânı söz konusu değil.

İş Kanunu'nda birçok konu düzenlenmediği için idari denetim yapan teftiş kurullarının düzenlemeleri ile yargının bakış açısı birbirinden farklı. Örneğin, kanunda günlük en fazla çalışma süresi 11 saat olarak belirtiliyor. Gece çalışmasında ise 7,5 saat. Bunun üzerinde olması durumunda yargı bir mesai uygulaması yapılması gerektiğine karar veriyor ancak kanunda bununla ilgili bir düzenleme yok. Yargı böyle karar verdiği için uygulama haline gelmiş."