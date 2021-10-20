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Türk Nippon Sigorta geniş kapsamlı iş yeri sigortası çözümleri ile iş yeriniz için tam güvence sağlıyor. Yangın, deprem, hırsızlık, yer kayması, dahili su baskını, grev, fırtına gibi teminatların yanında grev ve yer kayması 3.şahıs sorumluluk, işveren sorumluluk, makine kırılması, elektronik cihaz, gibi birçok riske karşı koruma sağlayan “Türk Nippon İş Yeri Sigortası”, aynı zamanda sunduğu isteğe bağlı olarak alınan ek teminatlar ve Türk Nippon Asistans Hizmetleri ile sizin için en uygun seçenekleri sunarak iş yerinizde güven ve huzurla çalışmanıza olanak sağlıyor.

Son dönemde ülkemize yaşanan yangın ve sel felaketleri sebebi ile iş yeri sigortasının öneminin arttığına dikkat çeken Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu “Ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketleri sigorta yaptırmanın önemini bir kere daha bize hatırlattı. Özellikle konut, kasko ve iş yeri sigortası bu tip durumlar için en önemli güvencelerden birkaçı. Yıllarca emek vererek, edinilen varlıkları koruma altına almak çok önemli. Türk Nippon Sigorta olarak sunduğumuz İş yeri Sigortası ürünümüz ile iş yerinizi güvence altına alıyoruz. Ürünümüz ile beraber sunduğumuz Türk Nippon asistans hizmetleri ile tesisat, elektrik, cam, anahtar ve güvenlik işleri gibi iş yerleri için problem teşkil edecek konularda destek vererek müşterilerimizin kendilerini güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Ürünün mesleki bazda da çeşitli avantajlar getirdiğini ekleyen Dr. E. Baturalp Pamukçu “İş yeri sigortası ürünümüz iş kolu özelinde de avantajlar içermektedir. Özellikle Eczacılar için sağladığımız Eczane paket sigortası ile iş kolu özelinde mesleki sorumluluk, sosyal güvenlik kurumu rücuları, eczacının cüzdanı teminatı, reçete ve kupür hırsızlığı, nöbet teminatı, ilaç bozulması gibi birçok konuda geniş güvence sağlıyoruz” dedi.

RUN THE ISLAND'A SPONSOR

10-11 Eylül tarihinde yapılan ve bu yıl ikincisi düzenlenen “Run The Island Bozcaada Etkinliği”’nin sponsorlarından biri olan Türk Nippon Sigorta, spor ve sporcunun gelişimine verdiği desteği gerçekleştirdiği sponsorluklarla sürdürüyor. İkiyirmiüç Event tarafından düzenlenen ve 10 Eylül Cuma akşamı Feridun Düzağaç konseri ile başlayan etkinlik, ertesi gün yapılan çeşitli aktiviteler ve yarışlarla son buldu. Festival havasında geçen etkinliğin ikinci gününde sporcular 10K ve 21K parkurunda yarışırken aynı zamanda yapılan 1.500 metre yüzme yarışı ile de izleyiciler Bozcaada tarihinde gerçekleştirilen ilk yüzme yarışına tanıklık ettiler.