MESS zam teklifini artırdı sendika kabul etmedi

Yeni yılda uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinin ardından devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri de hızlandı. Bunların başında Türkiye’nin dev ihracatçı kuruluşlarının yer aldığı metal sektöründeki grup toplu iş sözleşmesi geliyor. Toplu sözleşme görüşmeleri MESS üyesi 235 şirketin 450’yi aşan işyerini kapsıyor. Türk Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile işçilerin örgütlü olduğu TÜRK METAL, Birleşik Metal – İş ve ÖZÇELİK – İŞ Sendikası arasında eylül ayında başlayan toplu sözleşme görüşmeleri hız kazandı.

İşvereni temsil eden MESS, teklifini revize ettiğini açıkladı. MESS, 1 Eylül 2023 tarihinden geçerli olacak ilk 6 aylık ücret artışı için ücret zammı teklifini yüzde 50’ye yükseltti. MESS’ten yapılan açıklamada, “1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olan ilk 6 ay için, enflasyon yüzde 30 iken, biz aynı dönem için yüzde 50 ücret artışı teklif ediyoruz. Mart ayında beklenen ikinci 6 aylık enflasyon ile birlikte, 1 yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibariyle yüzde 100 seviyelerine geliyor” denildi.

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MESS, revize ücret artışı teklifini bugün çalışanları temsil eden TÜRK METAL, Birleşik Metal-İş ve ÖZÇELİK – İŞ Sendikalarına iletti. MESS, yeni dönem için 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde ilk 6 ay için yüzde 30’luk enflasyona karşılık, yüzde 35 olarak verdiği ücret artışı teklifini yüzde 50’ye yükselttiğini bildirdi. Böylece, ikinci 6 aylık dönemde beklenen TÜFE dikkate alındığında, MESS tarafından yıllık yaklaşık yüzde 100 artışa tekabül eden bir teklif yapılmış olduğu belirtildi.

MESS’ten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet içinde yürütüyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini dikkate alarak, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Küresel rekabet ortamı içerisinde sektörümüzde istihdamı korurken, sürdürülebilir refahı sağlamak önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. MESS olarak, çalışma hayatına her zaman “ben değil biz” anlayışıyla yaklaşıyoruz. Bu kapsamda, sadece ücret değil, aynı zamanda sosyal haklara da büyük önem veriyoruz. Sektörlerde örnek gösterilen, tüm çalışanlara ücretsiz özel sağlık sigortası, çalışma arkadaşlarımızın meslek liselerinde okuyan çocuklarına koşulsuz ve karşılıksız burslar, ücretsiz eğitim ve tatil imkanları, günlük harcamalarda indirim ve nakit iade sağlayan avantaj programı gibi birçok faydayı da sunmaya devam edeceğiz.”

İŞÇİ SENDİKALARI TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

İşçi sendikaları MESS’in revize teklifini kabul etmediler. MESS işyerlerinde en fazla üyeye sahip TÜRK METAL Sendikası’ndan yapılan açıklamada, MESS’in 1. 6 ay için daha önce yaptığı yüzde 35 zam teklifini yüzde 50’ye, sosyal haklara ilk yıl için daha önce yaptığı yüzde 65’lik zam teklifini ise yüzde 80’e çıkardığı belirtildi. MESS’in ayrıca, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasını kaldırmak başta olmak üzere kazanılmış hakları geriye götürecek tekliflerini yineleyerek masada tutmaya devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren talepleri, gerekse yapılan zam tekliflerinin kabul edilemez olması sebebi ile görüşmeyi sonlandırarak masadan kalkmıştır” denildi.