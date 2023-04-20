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Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

Sezon sonunda Fransız ekibi PSG ile sözleşmesi bitecek olan Messi için Barcelona iddiaları günden güne büyüyor. Son dönemlerde mali sıkıntılar içinde olan Katalan ekibinin, Arjantinli yıldız için ödeyebileceği yıllık maaş duyuruldu

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  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Arjantinli yıldız için Suudi Arabistan, Amerika ve Barcelona iddiaları günden güne büyürken, Messi'nin ise çocukluk kulübü olan Barcelona'ya dönmek istediği belirtiliyor.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Son dönemde ise ekonomik olarak zor günler geçiren Barcelona, Messi'yi transfer edebilmenin yollarını aradığını net olarak belirtti.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Katalan devinin yönetimi geçtiğimiz günlerde, Messi'yi transfer edebilmenin mali açıdan mümkün olup olmadığını öğrenmek için La Liga yetkilileriyle görüşme yaptığı belirtilmişti.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Daha sonra Barcelona Başkanı Joan Laporta ise bir taraftarın, "Lionel Messi, Barcelona'ya dönecek mi?" sorusuna, "Evet" yanıtını vermişti.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    İspanyol basınının haberine göre ise Barcelona, Messi'ye ödeyebileceği yıllık maaşı belirledi.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Barcelona, Lionel Messi'ye yıllık brüt olarak 25 milyon euro ödeyebilecek. Katalan devi, yıldız futbolcuya fesih opsiyonlu iki yıllık bir sözleşme teklif edecek.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Lionel Messi yıllık 25 milyon euro'ya Barcelona'ya dönmeyi kabul ederse Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'dan kazandığı maaşın 8 kat azını alacak. Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan'da yıllık 200 milyon euro kazandığı biliniyor.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Daha önce Suudi Arabistan'ın en büyük kulüplerinden Al-Hilal'ın Lionel Messi'ye yılda 400 milyon eurodan fazla kazanacağı bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarılmıştı.
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

    Barcelona tribünleri de Messi'yi istiyor!

    Barcelona tribünleri de tribünlerde Messi tezahüratları tutarak safını belli etmiş oldu. 
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!
  • Messi'nin Barcelona'dan alacağı maaş belli oldu!

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