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Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi'nin eşi Antonela Rocuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar olay yerine "Messi seni bekliyoruz" mesajı bırakıp kaçtı

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  • Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

    2022 Dünya Kupası'nı kazanıp koleksiyonunda eksik parça bırakmayan Lionel Messi, son olarak FIFA tarafından verilen yılın en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. 
  • Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

    Futbol dünyasının en iyi isimleri arasında gösterilen yıldız oyuncunun başına büyük bir olay geldi.
  • Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

    El Pais'in haberine göre; Arjantin'in Santa Fe eyaletinin Rosario şehrinde Lionel Messi'nin eşi Antonella Roccuzzo'nun ailesine ait bir süpermarkete sabah 03:00'te ateş açıldığı aktarıldı.
  • Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

    İki kişi tarafından süpermarkete tam 14 el ateş açıldığı belirtilirken Silahlı saldırganlar, Messi'ye yönelik tehdit içeren bir mesaj bıraktı.
  • Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

    ''SENİ BEKLİYORUZ''

    Saldırının sabah saatlerinde olmasından dolayı sokakta hiç kimse yoktu. Kurşun izleri süpermarketin camlarında görüldü. Saldırıyı düzenleyen iki kişi, Arjantinli futbolcuya ise "Messi seni bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir yazı bıraktı.
  • Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

    Oscar isimli mahalle sakini, "Daha önce böyle bir şey olmamıştı. Silah seslerini duyduğumda televizyon izliyordum. Hepimiz duyduk, mahalledeki komşular ne olduğunu görmek için dışarı çıktılar" ifadelerini kullandı.
  • Messi'ye tehdit mesajı: Eşinin marketine silahlı saldırıda bulundular!

    Ailesiyle birlikte Paris'te yaşayan Lionel Messi, milli takımla iki hazırlık maçı oynamak için ay sonunda ülkeye dönecek. Dünyaca ünlü yıldızın, bu olaydan sonra Rosario'ya gelip gelmeyeceği belli değil.

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