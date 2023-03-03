''SENİ BEKLİYORUZ''

Saldırının sabah saatlerinde olmasından dolayı sokakta hiç kimse yoktu. Kurşun izleri süpermarketin camlarında görüldü. Saldırıyı düzenleyen iki kişi, Arjantinli futbolcuya ise "Messi seni bekliyoruz" ifadelerinin yer aldığı bir yazı bıraktı.