Met Gala'nın yıldızı 14 yaşındaki Blue Ivy: Beyonce ve Jay-Z'yi gölgede bıraktı
Dün gece düzenlenen Met Gala 2026'da bir yıldız doğdu! Beyonce ve Jay-Z'nin 14 yaşındaki kızları Blue Ivy, Met Gala'da hem yaş kuralını çiğnedi hem de ünlü ebeveynlerini gölgede bırakarak kırmızı halıda rol çaldı
New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen moda dünyasının en büyük gecesi Met Gala, son yıllarda katılımcıların yaşı konusunda katı bir politika izliyordu, ancak iki ünlü çiftin çocukları bu yıl kuralı çiğnedi.
Beyonce ve Jay-Z'nin 14 yaşındaki kızı Blue Ivy Carter ve Nicole Kidman ile Keith Urban'ın 17 yaşındaki kızı Sunday Rose Kidman-Urban, Metropolitan Sanat Müzesi'ne bağlı olan Kostüm Müzesi'ne bağış toplama amacıyla düzenlenen Met Gala'da, kırmızı halıda boy göstererek yaş kuralını yıktı.
Her iki ünlü çocuğunun da annesi, 2026 Met Gala'nın eş başkanlığını üstlendi.
Yaş kuralı 2018'de yürürlüğe girmiş ve dansçı Maddie Ziegler tarafından kamuoyuna duyurulmuştu. O yıl 15 yaşında olan Ziegler, yaşı küçük olduğu için etkinliğe katılamadığını açıklamıştı.
Dün gece pek çok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşen Met Gala'da Blue Ivy, annesi Beyonce'yi gölgede bırakacak kadar dikkat çekti. Hem annesi Beyonce hem de babası Jay-Z ile birlikte poz veren Blue Ivy, tek başına poz verirken de basın mensuplarının ilgisini topladı. Blue Ivy, kabarık elbisesini güneş gözlüğü ve beyaz bir ceketle tamamlamıştı.
Kırmızı halıda Beyonce, üç çocuğundan en büyüğü olan Blue'nun ilk Met Gala katılımından duyduğu gururu dile getirerek, "Çok güzel görünüyor. Bunu onunla paylaşabilmek inanılmaz bir şey" dedi.
"ARTIK ONU SAHNEDEN İNDİREMEYECEĞİZ"
Mart ayında Jay-Z, verdiği röportajda kızının müzik yeteneği hakkında yorum yaparken, "Blue inanılmaz bir piyanist, ama bizim öğretmen tutmamıza izin vermiyor. Bunu bir iş olarak görmek istemiyor. Ama mükemmel bir müzik kulağı var. Bir şarkı duyarsa kendi kendine öğrenir. Bu sadece yetenek, yani bunun için çalışmıyor. Gerçekten yapmak istediği bir şey için mücadele etmesi beni gururlandırıyor. Sanırım onu artık o sahneden indiremeyeceğiz" demişti.
"DOĞUŞTAN YETENEKLİ"
Beyonce de Ekim 2024'te kızı hakkında aynı övgü dolu sözlerle konuşmuş, "Blue bir sanatçı. Müzik ve moda konusunda harika bir zevki var. Muhteşem bir editör, ressam ve oyuncu. Üç yaşından beri karakterler yaratıyor. Doğuştan yetenekli, ama ben Blue'nun Rönesans Dünya Turnem sırasında sahnede olmasını istemedim. Blue bunu kendisi istedi. Bunu ciddiye aldı ve hak etti. En önemlisi, eğlendi! Her gece gözümüzün önünde daha da büyüdüğünü izledik" ifadesini kullanmıştı.